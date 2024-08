Die meistgehandelten Produkte: Tech-Bullen positionieren sich

Die Nervosität am Markt zeigt sich in den Zinserwartungen der Investoren, aber nach einem tiefen Absturz, schöpfen Anleger dank positiver Signale aus Asien und einer unerwarteten Trendwende bei der Industrieproduktion am Dienstag neue Zuversicht, was den Dax® in der ersten Handelsstunde steigen lässt. Heute standen besonders Call-Optionsscheine auf amerikanische Tech-Werte hoch im Kurs. Microsoft profitiert weiterhin von der Ankündigung neuer KI-gestützter Softwarelösungen, was die Erwartungen an zukünftige Gewinne erhöhte. Besonders treibend dürfte aber der Sell-Off der letzten Tage sein, der für viele Anleger eine gute Einstiegsmöglichkeit, für die sonst so teuren technologie Unternehmen, darstellen könnte.

Auch Nvidia konnte dadurch punkten. Der GPU-Hersteller gehörte zu den Werten die von dem Sell-Off am härtesten getroffen waren. Trotz aktueller Gerüchte nach der „Financial Times“, über mögliche Liefer- und Produktionsschwierigkeiten bei den neuen „Blackwell“ Chips, erwarben die Anleger vermehrt Call Positionen auf den Wert. Auch Tesla Call-Optionsscheine waren gefragt, da das Unternehmen über eine gesteigerte Produktionskapazität und verbesserte Lieferketten berichtete. Continental Short-Positionen hingegen gewannen an Beliebtheit, da das Unternehmen aufgrund einer möglichen Aufspaltung in den Schlagzeilen stand. Beim bisherigen Conti-Konzern würden das profitable Reifengeschäft und die Kunststofftechnik bleiben, während das margenschwache Autozulieferergeschäft, in einem Spin-Off, abgespaltet werden soll.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD0S46 13,91 17422,61 Punkte 16113,2007 Punkte 12,79 Open End DAX® Put HD7M28 0,56 17441,40 Punkte 17900,308 Punkte 30,31 Open End Microsoft Call HC3M3S 12,25 395,15 USD 267,702344 USD 3,10 Open End DAX® Call HD1ZX8 5,07 17422,61 Punkte 17010,7619 Punkte 46,71 Open End DAX® Call HD1ZXA 4,97 17422,61 Punkte 17021,1406 Punkte 47,09 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2024; 09:28 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft Call HD2CW8 2,05 395,15 USD 425,00 USD 26,36 18.12.2024 DAX® Put HD6K13 1,89 17471,50 Punkte 17200,00 Punkte 93,72 20.08.2024 DAX® Put HD3WZY 15,12 17471,50 Punkte 19000,00 Punkte 10,80 17.06.2025 Nvidia Call HD4PG0 10,43 100,45 USD 150,00 USD 10,32 18.06.2025 Tesla Call HC69RF 1,60 198,87 USD 250,00 USD 11,79 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2024; 09:39 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Microstrategy Long HD3G3C 1,24 1309,00 872,938747 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGF 6,89 17432,00 14452,0287 Punkte 6 Open End Continental Short HD70D8 26,52 54,40 58,51999 EUR -10 Open End DAX® Long HC3TKM 4,15 17478,12 15608,0770 Punkte 10 Open End DAX® Long HC01KF 8,15 17478,12 11561,9080 Punkte 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2024; 09:51 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!