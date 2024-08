Auch die Aktien-Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch wieder etwas Mut fassen. Eine Stunde vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax einen Aufschlag von 0,74 Prozent auf 17.482 Zähler.

Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Bank of Japan mit beschwichtigenden Signalen

Aus Japan, wo der Leitindex Nikkei-225 am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen nun beschwichtigende Signale von der Notenbank. Diese werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen.

Der Dax, der zuletzt in nur drei Handelstagen 1.500 Punkte eingebüßt hatte, dürfte sich am Mittwoch weiter von der runden 17.000-Zähler-Marke absetzen, der er sich am Montag noch genähert hatte. Er könnte dann auch wieder über der 200-Tage-Durchschnittslinie notieren, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt und bei 17.483 Punkten verläuft.

Berichtssaison geht weiter

Indes läuft die Berichtssaison der Unternehmen weiter auf Hochtouren. Dabei schockte der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec Anleger mit einer deutlichen Senkung der Jahresziele. Die neuen Erwartungen an Umsatz und Gewinn liegen klar unter den Prognosen von Experten. Die Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate 26 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

„Warum hat es bis August gedauert, um den Ausblick derart stark zu senken“, zeigte sich Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC mit Blick auf Evotec etwas ratlos. Die bereits angekratzte Glaubwürdigkeit des Managements nach mehrfachen Kürzungen nehme weiteren Schaden.

Kursgewinne an der Wall Street

An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen greifen wieder zunehmend Käufer zu. Der Leitindex Dow Jones baute am Dienstag nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus.

Nikkei erneut erholt

Der Aktienmarkt in Japan hat seine Erholung am Mittwoch nach dem jüngsten Kurseinbruch fortgesetzt. In Tokio legte der bereits am Vortag stark erholte Nikkei-Index für 225 führende Werte zuletzt um 3,2 Prozent zu. Von der Notenbank kamen beschwichtigende Signale. Die Zentralbank des Landes werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.082 +1,18 Prozent Hang Seng 16.903 +1,54 Prozent CSI 300 3.343 +0,02 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,56 -0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,181 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,906 +0,57 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0911 -0,19 Prozent USD / JPY 147,53 +2,20 Prozent EUR / JPY 160,96 +2,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,76 USD +0,28 USD WTI 73,50 USD +0,30 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEW WORK AUF 66,25 (64,00) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 54,90 (54,20) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 770 (760) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 28 (30) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT AUTO1 AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 8,90 (7,80) EUR

- JPMORGAN HEBT SCOUT24 AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 80 (67) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 99 (88) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 32 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 325 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 90 (89) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 6 (7) EUR - 'NEUTRAL'

- BERENBERG HEBT FRONTIER DEVELOPMENTS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 330 (300) PENCE

- JEFFERIES SENKT STELLANTIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15,06 (25,13) EUR

- JPMORGAN HEBT JUST EAT TAKEAWAY AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL)

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 15,90 (19,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- RBC SENKT BP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 550 (650) PENCE

Termine Unternehmen

06:00 JPN: Mazda, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank Q2-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Süss Microtec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall)

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall)

07:40 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk)

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda, Q1-Zahlen

09:00 JPN: Softbank, Q1-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

CHN: Handelsbilanz 7/24

07:00 JPN: Frühindikatoren 7/24 (vorab)

08:00 DEU: Handelsbilanz 6/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 6/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 6/24

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 6/24

Redaktion onvista/dpa-AFX