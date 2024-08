IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt die Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts bekannt

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt die Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts bekannt

Vancouver, Kanada - 8. August 2024 - Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ - gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. August 2024 einen aktualisierten technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") in Bezug auf sein Projekt Chrome Puddy in Ontario, Kanada, (der "aktualisierte technische Bericht") eingereicht hat.

Der aktualisierte technische Bericht ist auf den 31. Mai 2024 datiert und trägt den Titel "Aktualisierter technischer Bericht für das Grundstück Chrome Puddy, Ontario, Kanada". Der aktualisierte technische Bericht wurde von APEX Geoscience Ltd. für das Unternehmen erstellt, wobei Rob L'Heureux, M.Sc., P.Geol. und Philo Schoeman, M.Sc., P.Geo., Pr.Sci.Nat. als Autoren fungierten. Sowohl Herr L'Heureux als auch Herr Schoeman sind qualifizierte Personen, wie in NI 43-101 definiert, und unabhängig vom Unternehmen. Eine Kopie des Berichts kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedar.com eingesehen werden.

Michael Dufresne, M.Sc., P. Geol, P. Geo, ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, die die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt hat und den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS

"David Suda"

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Explorationsarbeiten auf den Grundstücken des Unternehmens sowie über bevorstehende Oberflächenexplorationen und geophysikalische Untersuchungen aus der Luft und deren mögliche Ergebnisse. Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die Erwartungen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die Canadian Securities Exchange (die "CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76494

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76494&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3929211025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.