Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG 12.08.2024 / 18:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2024 Kursziel: 16,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) APONTIS PHARMA mit solider Entwicklung in Q2 - erste Ergebnisse der neuen Vertriebsstrategie sind vielversprechend Die APONTIS PHARMA AG hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorgelegt, die insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Fast noch erfreulicher als die erneut profitable Ergebnisentwicklung in Q2 sind die ermutigenden Zwischenergebnisse der neuen Vertriebsstrategie. [Tabelle] Der Umsatz konnte im zweiten Quartal mit einem Plus von 39,4% erwartungsgemäß deutlich gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden. Der Umsatz im Kernsegment Single Pill stieg um knapp 67% auf 9,1 Mio. EUR an. Hierbei ist allerdings die niedrige Vorjahresbasis zu beachten, die durch Lieferschwierigkeiten bei Atorimib beeinträchtigt war, sodass ein Vergleich mit dem Wert aus 2022 u.E. sinnvoller erscheint (9,0 Mio. EUR). In Q2 waren erstmals die Umsätze aus der neuen Kooperation mit Novartis für die Produkte Atectura and Enerzair in Höhe von 2,5 Mio. EUR enthalten und trugen somit substanziell zum Kooperationsgeschäft in Q2 bei (Insgesamt 3,4 Mio. EUR). Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung fiel auch das EBITDA mit 1,1 Mio. EUR erneut deutlich positiv aus. Im Hinblick auf die etwas niedrigere EBITDA-Marge gegenüber Q1 (10,4%) ist festzuhalten, dass die Kooperationsumsätze mit Novartis erst bei Überschreiten einer vereinbarten Mindestgröße die volle Ergebniswirkung entfalten. Zudem fährt das Unternehmen im Hinblick auf die positiven Zwischenergebnisse der überarbeiteten Vertriebsstrategie die Marketingaufwendungen sukzessive nach oben. Erste Daten der neuen Vertriebsstrategie sind vielversprechend: In dem Conference Call zu den Zahlen des zweiten Quartals hat das Unternehmen erste Daten nach Umstellung auf die neue Vertriebsstrategie präsentiert. Diese konzentriert sich auf eine Vermarktung von dedizierten Produkten bei einer fokussierten Ärztepopulation. Die Daten zeigen nach Aussage des Managements eine deutliche Korrelation zwischen den Maßnahmen und dem Absatz der besprochenen Produkte. Dies ist insofern sehr ermutigend, da diese Ergebnisse bereits nach drei und nicht wie branchenüblich erst nach sechs bis neun Monaten ersichtlich sind. Das Unternehmen wird den eingeschlagenen Weg entsprechend weiter verfolgen und plant in H2, die flankierenden Marketingmaßnahmen weiter auszubauen. Dies ist auch der wesentliche Grund, warum die EBITDA-Guidance von 3,3 Mio. EUR für das laufende Jahr nicht angehoben wurde, nachdem bereits 2,1 Mio. EUR in H1 erreicht wurden. Wir halten die Ergebnisprognose dennoch für konservativ und fühlen uns mit unseren Schätzungen weiterhin wohl. Fazit: APONTIS PHARMA hat erneut ein solides Quartal abgeliefert. Die ermutigenden Vertriebsergebnisse dürften die Basis für weiteres Wachstum in den nächsten Quartalen bilden. Zusammen mit den Optimierungen auf anderen Ebenen des Unternehmens (u.a. Supply Chain) sollte die verbesserte Topline zu einem spürbaren Ergebnisschub führen. Wir sehen unseren Investmentcase entsprechend bestätigt und bekräftigen die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30437.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1966231 12.08.2024 CET/CEST °