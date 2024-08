Ruhiger Wochenstart | Geopolitische Risiken steigen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Anmeldung Frankfurt School of Finance: https://sites.google.com/view/financeaihub



Zum Wochenauftakt knüpft die Wall Street an die Kursgewinne des vergangenen Freitags an. Die starken Schwankungen der vergangenen Woche sind erstmal passé, jedoch bleibt eine gewisse Unsicherheit im Markt spürbar.

Das liegt auch an den geopolitischen Risiken in Nahost und einem möglichen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Das Pentagon hat weitere Truppen in die Krisenregion entsandt.

Frische Impulse aus der US Wirtschaft bekommen wir mit den Erzeugerpreisen ab Morgen geliefert. Im weitern Wochenverlauf folgen dann noch die VPI Daten und die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag.



00:00 Intro | Begrüßung

01:18 Letzte Woche | Überblick

02:07 Ausblick (Makrodaten, Zinsen, Zahlen)

04:10 Geopolitik

05:50 Makrodaten (Bank of England, China, Frankreich)

08:42 US Arbeitsmarkt | Marktbreite

10:33 US Wahlen | Zinssenkungen

12:32 KeyCorp | Jetblue | Hawaiian Electric

13:51 GM | Stellantis | Tesla

14:50 Zinssenkung | Reisebranche

15:48 JDE Peets | Flooring | Starbucks

17:09 Boeing | Apple | Airbnb

19:18 JPMorgan | Netflix | Nvidia

20:55 Analysten zu Eli Lilly, Qualcomm u.v.a.







*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke