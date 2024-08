Auch am Dienstag dürfte der Dax zunächst nur wenig vorwärtskommen und in der engen Handelsspanne des Vortages bleiben. Anleger warten auf wichtige US-Wirtschaftsdaten wie die Erzeugerpreise am Dienstag und die Verbraucherpreise am Mittwoch, die großen Einfluss haben können auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn mit 17.744 Punkten moderat im Plus.

Mit Blick auf die Einzelwerte geben unverändert die Quartalsbilanzen der Unternehmen den Ton an. Im vorbörslichen Handel büßten die Aktien des Dax-Titels Brenntag knapp 3 Prozent ein. Der Chemikalienhändler musste die Jahresziele infolge harter Konkurrenz und Preisdrucks zusammenstreichen.

Henkel-Aktien stiegen auf Tradegate um 1 Prozent. Der Hersteller von Konsumgütern will die längerfristigen Geschäftsziele früher realisieren als bislang geplant.

Stärkere Kursbewegungen gab es bei den Nebenwerten. Der Rüstungskonzern Renk will mittelfristig beim Umsatz stärker wachsen als bislang avisiert. Der Aktienkurs stieg vorbörslich um 2 Prozent. Zahlungen an Evotec aus einer Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers ließen den Evotec-Kurs um 3 Prozent anziehen.

Wall Street: Dow Jones im Minus, S&P 500 stabil. Nasdaq 100 im Plus

Nach dem bislang turbulenten August sind die Anleger am Montag bei US-Aktienwerten vorsichtig geblieben. Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen anstehen, konnte der Dow Jones nicht an seine vorhergehenden zwei Erholungstage anknüpfen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Nach der Feiertagspause zum Wochenstart hat der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag auch dank eines weiter stabilisierten Yen zugelegt. Damit setzte sich die Beruhigung nach einer – vor allem anfangs – turbulenten Vorwoche mit deutlichen Kursverlusten fort. Kurz vor dem Handelsende ging es um 2,5 Prozent nach oben. Chinas Börsen fanden derweil keine gemeinsame Richtung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.105 +3,08 Prozent Hang Seng 17.125 +0,08 Prozent CSI 300 3.319 -0,20 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,57 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,225 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,918 +0,21 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0937 +0,05 Prozent USD / JPY 147,77 +0,38 Prozent EUR / JPY 161,61 +0,43 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,81 USD -0,49 USD WTI 79,67 USD -0,39 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 260 (235) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 30 (33) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 50 (51) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEERE & CO AUF 360 (375) USD - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 7/24

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Medios, Halbjahreszahlen

CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (vorläufig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 7/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/24

Redaktion onvista/dpa-AFX