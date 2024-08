HOME DEPOT Ausblick schwächer | Erzeugerpreise unter Erwartungen

Zahlen des Baumarkthändlers Home Depot sind besser ausgefallen als erwartet. Beim Ausblick wird CFO McPhail allerdings etwas vorsichtiger und bringt die Aktie, die das ganze Jahr schon dem S&P hinterher hinkt in Sachen Performance, weiter unter Druck.

Er bemängelt im CNBC Interview, dass die Kunden größere Investitionen vor sich herschieben und von der sich insgesamt abkühlenden Wirtschaftslage verunsichern liessen.



Die Erzeugerpreise hingegen geben Anlass zur Hoffnung, dass sich die FED im September wirklich an eine Zinssenkung wagen sollte.

Die morgigen Verbraucherpreise werden allerdings noch mehr Beachtung finden in diesem Kontext, als die heutigen Daten der Produzenten.







