Trading-Chance TecDAX: Der nächste Korrekturimpuls könnte nahe sein

Der TecDAX fiel schon in den vergangenen Monaten aus Sicht der Bullen unangenehm auf, weil er nicht imstande war, die Rekordjagd des „großen Bruders“ Nasdaq 100 mitzumachen. Jetzt könnte er eine große Doppeltopp-Formation vollenden und damit für die Short-Seite noch lukrativer werden. Der erste Anlauf, dessen Nackenlinien-Zone zu brechen, wurde zwar gerade noch abgewehrt. Aber ein zweiter könnte nahe sein.

Wenig KI-Phantasie mangels entsprechender im TecDAX gelisteter Unternehmen, dafür aber mehr gesenkte Gesamtjahresprognosen und enttäuschende Quartalsbilanzen als gedacht: Die Perspektive für den TecDAX ist nicht unbedingt rosig. Die hohen Leitzinsen, die schwache Konjunktur, die mageren Auftragseingänge, die bislang nicht beendete Flaute in Sachen China ... die Bullen haben hier derzeit wenige Argumente, die Bären hingegen genug.

Die wichtigen Hürden kommen erst noch ... trotzdem geht den Käufern schon die Puste aus

Das schlug sich bereits darin nieder, dass es nicht gelang, das im März markierte, bisherige Jahreshoch im Mai und Juni zu überwinden und der TecDAX daraufhin nach unten abdrehte. Es zeigt sich aktuell dadurch, dass die Gegenbewegung auf den Abverkauf des Index Anfang August eher verhalten ausfiel und jetzt auffallend an Schwung verliert, obgleich die entscheidenden Charthürden, deren Überwinden die Bullen wieder auf festen Boden zurückbringen würden, noch nicht einmal angegangen wurden.

Quelle: marketmaker pp4

Ein sich anbietendes Ziel für eine Gegenreaktion, ausgelöst durch Short-Eindeckungen und hoffnungsvolle Käufer, wäre der Kreuzwiderstand aus 20-Tage- und 200-Tage-Linie im Bereich 3.293/3.311 Punkte. Aktuell tut man sich aber schon mit diesem nächstgelegenen Kursziel schwer. Und der Bann einer größeren Abwärtswende wäre ohnehin erst gebrochen, wenn der TecDAX die vom Juni-Hoch ausgehende Abwärtstrendlinie bei derzeit 3.375 Punkten überwinden könnte. Ein Szenario, das momentan als die klar weniger wahrscheinliche Variante daherkommt ...

... woraus sich eine interessante Konstellation auf der Short-Seite ergibt, denn einem zweiten Anlauf an die Nackenlinie des Doppeltopps im Bereich 3.160/3.175 Punkten (je nachdem, ob man die Nackenlinie hängend oder waagerecht zeichnen will) so bald nach dem ersten Abverkauf dürfte der TecDAX in diesem Umfeld eher nicht standhalten.

Ein Short-Trade setzt auf die Vollendung des großen Doppeltopps

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 3.896,27 Punkten, daraus errechnet sich ein aktueller Hebel von 5,0. Den Stop Loss würden wir bei 3.430 Punkten im Index platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,60 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den TecDAX lautet HC5PBP.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 3.311 Punkte, 3.375 Punkte, 3.421 Punkte, 3.476 Punkte, 3.490 Punkte

Unterstützungen: 3.187 Punkte, 3.175 Punkte, 3.125 Punkte, 3.060 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den TecDAX

Basiswert TecDAX WKN HC5PBP ISIN DE000HC5PBP1 Basispreis 3.896,27 Punkte K.O.-Schwelle 3.896,27 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 5,0 Stop Loss Zertifikat 4,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.