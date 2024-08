EQS-News: SHS Viveon AG: Anteilsbesitz der Sidetrade S.A. an SHS Viveon auf über 87,85 Prozent ausgebaut

EQS-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Delisting/Firmenübernahme

SHS Viveon AG: Anteilsbesitz der Sidetrade S.A. an SHS Viveon auf über 87,85 Prozent ausgebaut

Übernahme der SHS Viveon markiert Einstieg der Sidetrade S.A. in den deutschen Order-to-Cah-Markt

Delisting der SHS Viveon-Aktien mit Ablauf des 15. November 2024

München, 14.August2024– Die Sidetrade S.A., Paris/Frankreich („Sidetrade“), weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Order-to-Cash-Anwendungen hat ihren Anteilsbesitz an der SHS Viveon AG („SHS Viveon“, ISIN DE000A0XFWK2) auf über 87,85 Prozent ausgebaut.

Den SHS Viveon-Aktionären hatte Sidetrade ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb aller außenstehenden Aktien der SHS Viveon zum Preis von 3,- EUR je Aktie unterbreitet. Aktionäre konnten ihre SHS-Viveon Aktien im Rahmen dieses Erwerbsangebots während einer ersten Angebotsfrist - vom 7. Mai bis zum 17. Juni sowie während einer weiteren Angebotsfrist vom 24. Juni bis zum 29. Juni 2024, an Sidetrade verkaufen.

Die Übernahme der SHS Viveon AG stellt für Sidetrade den Einstieg in den deutschen Markt dar und ist gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum weltweiten Marktführer im Order-to-Cash-Bereich.

Wie bereits am 17. Juni 2024 bekanntgegeben, endet die Einbeziehung der Aktien der SHS Viveon in den Freiverkehr der Börse München mit Ablauf des 15. November 2024.

Überdie SHS VIVEON AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und SaaS-Plattform (die „Plattform“) erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und Credit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise (d.h. auf dem eigenen Server). Mehr als 150 Kunden, vom Mittelständler bis zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu automatisieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.shs-viveon.com bereit.

Über SIDETRADE S.A.

SIDETRADE (Euronext Growth: ALBFR.PA) bietet eine SaaS-Plattform zur Sicherung und Beschleunigung des Cashflows. SIDETRADEs KI der nächsten Generation, genannt Aimie, analysiert täglich B2B-Zahlungstransaktionen im Wert von 6,1 Billionen US-Dollar in der SIDETRADE Cloud, um das Zahlungsverhalten von Kunden und das Abwanderungsrisiko von mehr als 38 Millionen Käufern weltweit vorherzusagen. Aimie empfiehlt die besten operativen Strategien, automatisiert intelligent Maßnahmen im gesamten Order-to-Cash-Prozess und dematerialisiert Kundentransaktionen, um Produktivität, Leistung und Working Capital zu verbessern. SIDETRADE ist weltweit tätig mit mehr als 315 talentierten Mitarbeitern an den Standorten Paris, London, Birmingham, Dublin, Houston und Calgary, die internationale Unternehmen in mehr als 85 Ländern betreuen. Darunter: Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia. SIDETRADE ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.sidetrade.com oder folgen Sie uns auf X @Sidetrade.

Kontakt

SHS VIVEON AG

Olivier Novasque

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com

