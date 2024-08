Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Nach einer turbulenten Vorwoche stabilisiert sich der Markt allmählich wieder. In den USA hat sich der Preisauftrieb im Juli unerwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 %, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit März 2021, im Vormonat lag diese noch bei 3,0 Prozent. Volkswirte hatten eine unveränderte Rate erwartet. In Deutschland trübt sich die Konjunkturerwartung unterdessen deutlich ein. Der ZEW-Index fällt um 22,6 Punkte auf 19,2 Punkte. Der Euro-Bund-Future notiert aktuell mit 135,02 Punkten rund einen Prozentpunkt höher als in der Vorwoche. Die Renditen der Bundesanleihen geben leicht nach. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,184 %, während die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe bei 2,422 % liegt.

Anlegertrends

Deutsche Bank nimmt 500 Mio. Euro auf

Die Deutsche Bank nimmt über eine Anleihe (WKN DB9VUZ) frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro auf. Bis zur Fälligkeit am 09.08.2027 erhalten Anleger einen jährlichen Kupon von 2,7 %. Die erste Zinszahlung erfolgt am 09.08.2025. Handelbar ist die Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergibt ein A1 Rating.

Italien zahlt 3,1 % p.a.

Italien begibt eine Anleihe (WKN A3L18K) im Volumen von 3,5 Milliarden Euro. Der Zinssatz beträgt 3,1 % p.a. und wird erstmalig am 28.08.2024 ausgezahlt, danach erfolgt die Auszahlung halbjährlich. Die Laufzeit endet am 28.08.2026. Anleger können ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 1.000 Nominalen handeln. Von Fitch gibt es ein BBB Rating.

CAD-Anleihe bis 2034

Kanada refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3L1RD) im Volumen von 5 Milliarden Kanadischen Dollar. Die Anleihe hat eine Fälligkeit am 01.12.2034 und einen jährlichen Kupon von 3,25 %, der halbjährlich ab dem 01.12.2024 gezahlt wird. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P verleiht ein AAA Rating.

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)