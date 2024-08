Aufwärts lautet auch am Donnerstag das Motto am deutschen Aktienmarkt. Kann der Leitindex Dax die vorbörslichen indizierten Gewinne bis zum Ende halten, wäre es der achte Börsentag in Folge mit Gewinnen. Die Marke von 18.000 Punkten, die der Dax beim Kurseinbruch am Monatsanfang durchbrochen hatte, rückt wieder in greifbare Nähe.

Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 17.961 Punkte.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten an den beiden Tagen zuvor die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Donnerstag positiv. Am Donnerstag steht in den USA ein wahrer Wust von Konjunkturdaten auf der Agenda, im Fokus dürften wohl die Umsätze im Einzelhandel im Juli stehen.

Die Saison der Quartalsbilanzen ist derweil so gut wie beendet. Der Fotodienstleister Cewe wuchs im zweiten Quartal dank der Nachfrage nach teureren Fotoprodukten und Preiserhöhungen.

Eine positive Einschätzung der Aktien des Internetdienstanbieters Ionos durch die Bank Morgan Stanley ließ den Ionos-Kurs vorbörslich 4 Prozent zulegen. Verhaltenere Kommentare der Bank Exane BNP zu 1&1 und United Internet lasteten dagegen auf deren Kursen.

Gewinne an der Wall Street

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben am Mittwoch vor allem die Standardwerte an der Wall Street nochmals zugelegt. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten kam gut an, nachdem am Vortag bereits die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt hatte, dass die Fed bald die Zinsen senken wird. Die Erwartungen waren nach den Erkenntnissen vom Vortag anspruchsvoller geworden und wurden nicht enttäuscht.

Gewinne in Asien

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferte Inflationsdaten aus den USA, die die Erwartung an eine baldige Leitzinssenkung durch die Fed verfestigten.

Aktuelle Daten zeigen, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft wackelig bleibt. Die Industrieproduktion im Juli stieg im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent, aber weniger als Analysten im Durchschnitt erwartet. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für die Konsumausgaben der Haushalte, zogen um 2,7 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als erwartet worden war. Doch blieb das Konsumwachstum insgesamt auf einem niedrigen Niveau.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.673 +0,63 Prozent Hang Seng 17.072 -0,24 Prozent CSI 300 3.329 +0,61 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,08 +0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,179 +0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,836 +0,26 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1010 -0,02 Prozent USD / JPY 147,35 +0,01 Prozent EUR / JPY 162,23 -0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,94 USD +0,17 USD WTI 77,20 USD +0,22 USD

Umstufungen von Aktien

- EXANE BNP SENKT 1&1 AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 15 (20) EUR

- EXANE BNP SENKT UNITED INTERNET AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 20 (25) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 47,50 (49,00) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 32,80 (32,70) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 121 (128) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 16,90 (21,00) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY HEBT IONOS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) -ZIEL 31,5 (26,1) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 46 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 501 (487) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 300 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 2,60 (3,00) EUR - 'VERKAUFEN'

- RBC SENKT KELLANOVA AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 83,50 (76,00) USD

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 2800 (2750) PENCE - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT DCC AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 5800 (5700) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:45 DEU: Metro, Analystenkonferenz Q3

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Allgeier, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/24

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/24 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/24

08:00 GBR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Empire State Index 8/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/24

15:15 USA: Industrieproduktion 7/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/24

16:00 USA: Lagerbestände 6/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/24

Redaktion onvista/dpa-AFX