New York Ausblick: US-Börsen bleiben im Aufwind - Einzelhandel überzeugt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihre jüngsten Gewinne anknüpfen. Konjunkturdaten fielen überwiegend positiv aus, was schon vor Handelseröffnung für gute Stimmung sorgte. Vor allem die Nachrichten aus dem Einzelhandel überzeugten.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent im Plus bei 40.256 Zählern. Der technologielastige und konjunktursensible Nasdaq 100 wird ein Prozent höher erwartet.

Benzinabsatz und Pkw-Verkäufe hätten im Juli für Rückenwind bei den Einzelhandelsumsätzen gesorgt, schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Markterwartung sei klar übertroffen worden.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Walmart im vorbörslichen US-Handel um knapp acht Prozent in die Höhe. Der Einzelhandelskonzern erhöhte seine Prognosen für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr. Zudem übertrafen der Umsatz und der Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten.

Die Anteilsscheine von Cisco zogen vorbörslich ebenfalls um fast acht Prozent an. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Wall Street. Der optimistische Ausblick des Branchen-Schwergewichts könnte signalisieren, dass die Ausgaben für IT-Infrastruktur wieder in Gang kommen. Cisco will zugleich Geld durch einen Jobabbau einsparen.

Für die Papiere von Deere ging es im vorbörslichen Geschäft um gut zwei Prozent nach oben. Der Hersteller von Landmaschinen hatte mit seinem Reingewinn im dritten Geschäftsquartal positiv überrascht.

Die Anteilsscheine von Alibaba fielen vorbörslich um mehr als zwei Prozent. Der chinesische Online-Händler hatte den Umsatz im abgelaufenen Quartal nicht so stark erhöht wie vom Markt erwartet. Aggressive Werbeaktionen und neue Shopping-Funktionen hatten die Ausgaben der Verbraucher in einem uneinheitlichen chinesischen Konsumumfeld nicht ankurbeln konnten./la/stk