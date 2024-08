Aktien Frankfurt: Dax baut Gewinnserie aus - Starke Erholungswoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der nachgelassenen Rezessionssorgen in den USA steuert der Dax am Freitag auf den neunten Gewinntag in Serie zu. Der deutsche Leitindex legte am Nachmittag um 0,55 Prozent auf 18.283,30 Punkte zu. Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der das Börsenbarometer aktuell einen Zuwachs von 3,2 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat der Dax weitgehend aufgeholt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stand zuletzt noch knapp im Plus mit 0,07 Prozent bei 24.803,45 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Noch vor knapp zwei Wochen hatten die Furcht vor einer Rezession, Sorgen um eine Eskalation des Nahost-Konflikts und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt die Börsen weltweit abstürzen lassen. Für den Dax war es bei dieser Talfahrt bis auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen auf fast 17.000 Punkte. Von da an ging es dann wieder rasant nach oben, und zwar aktuell um mehr als 1.200 Punkte. "War was?", titelte daher der Chefvolkswirt der DekaBank, Ulrich Kater, in seinem Marktkommentar.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten zur Wochenmitte die Gemüter nochmals beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Daten hätten für vorsichtigen Optimismus gesorgt, da sie auf eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung hindeuteten und somit grünes Licht gäben für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, schrieb Kater.

Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten zudem am Vortag den Eindruck gefestigt, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten. Anhand der Daten sei eine Rezession einfach nicht auszumachen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Korrektur am Aktienmarkt in den vergangenen zwei Wochen entwickele sich offenbar zu einer klassischen Bärenfalle - wenn die Kurse also plötzlich wieder steigen, während Spekulanten fallende Kurse erwarten.

Im Dax waren am Freitag die Aktien von Bayer mit Kursgewinnen von mehr als zehn Prozent besonders auffällig. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erzielte in seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg.

KWS Saat verzeichnete ein starkes viertes Quartal und übertraf so im vergangenen Geschäftsjahr die eigenen Erwartungen. Die im SDax der kleineren Börsenwerte notierten Papiere des Saatgutherstellers zogen daraufhin zunächst an, ehe Gewinnmitnahmen den Kurs der seit Mai stark gelaufenen Aktien belasteten. Zuletzt tendierten sie leicht im Plus. Die Anteile des Fußballvereins Borussia Dortmund gewannen nach Vorlage von Jahreszahlen etwas mehr als zwei Prozent.

Unter Druck gerieten unterdessen einige Werte nach Abstufungen durch Analysten, etwa Thyssenkrupp Nucera mit einem Minus von gut sieben Prozent. Die Berenberg Bank hatte die Kaufempfehlung für die Aktien des Elektrolyse-Spezialisten gestrichen. Warburg Research wurde zudem für den Online-Portalbetreiber Scout24 pessimistischer, die Aktien verloren fast drei Prozent.

Am Devisenmarkt kostete der Euro am Nachmittag 1,0990 US-Dollar. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,20 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent auf 126,37 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,25 Prozent auf 134,57 Punkte zu./ajx/stk

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---