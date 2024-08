Borussia Dortmund stellt Geschäftszahlen vor

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund stellt am Freitag (11.30 Uhr) auf einer Bilanz-Pressekonferenz seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 vor. Nach schwierigen Jahren in der Corona-Pandemie mit Millionenverlusten hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA vor einem Jahr mit 9,5 Millionen Euro erstmals wieder einen Gewinn vermeldet. Nach dem Einzug ins Finale der UEFA-Champions-League in London und der erneuten Qualifikation für diesen Wettbewerb dürfte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr in Dortmund gute Zahlen präsentieren.

Im Mai hatte das im SDax notierte Unternehmen bereits seine Ergebniserwartungen deutlich nach oben korrigiert. Bereits bei den Halbjahreszahlen im Februar vermeldete der BVB ein Umsatzplus.

Nach den Transfers von Stürmerstar Erling Haaland und Abwehrspieler Manuel Akanji (beide zu Manchester City) hatte Borussia Dortmund vor einem Jahr beim Umsatz mit den darin enthaltenen Transfererlösen ein Plus von 12 Prozent auf 515,4 Millionen Euro vermeldet. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatte der BVB Jude Bellingham an Real Madrid verkauft./lic/DP/mis