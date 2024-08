Berkshire Hathaway: Auf dem Weg zu einer Billion US-Dollar!

Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) besitzt eine interessante Marktkapitalisierung. Okay, vielleicht fragst du dich zunächst: Was ist an 919 Mrd. US-Dollar denn so bemerkenswert? Meine einfache Antwort: Hieraus könnten ziemlich schnell eine Billion US-Dollar werden.

Es ist für mich bloß eine Frage der Zeit. Aber für den Moment gilt: Es zählen lediglich noch 8,8 %. Ein Katzensprung? Kaum ein Hindernis? Ja, da hast du recht. Trotzdem sage ich dir klipp und klar: Du solltest besser nicht in die Aktie von Berkshire Hathaway investieren, bloß weil sie ein Billionen-US-Dollar-Business werden dürfte. Na klar: Auch das benötigt weiteren Kontext.

Berkshire Hathaway: So schnell kann es bis zu einer Billion US-Dollar gehen!

Wenn wir uns die Historie von Berkshire Hathaway ansehen, so dürfte es wirklich bloß eine Frage der Zeit sein. Die durchschnittliche Rendite der Beteiligungsgesellschaft und von Warren Buffett lag im historischen Durchschnitt bei ca. 20 % pro Jahr. Selbst wenn wir das vergangene Jahrzehnt mit einem Wert von etwas mehr als 10 % pro Jahr betrachten: Theoretisch ist es in unter einem Jahr möglich, auf eine solche Rendite zu kommen.

Natürlich heißt das nicht, dass Berkshire Hathaway in einem Jahr zwangsläufig eine Eine-Billion-US-Dollar-Aktie ist. Aber es heißt auch nicht, dass das ausgeschlossen ist. Smarte Investoren sollten jedoch stets bedenken, dass der Aktienmarkt auch korrigieren könnte. Ein fallender Aktienkurs ist kurzfristig genauso denkbar, wie ein steigender. Deshalb ist es wichtig, aus der unternehmensorientierten Überzeugung in die Anteilsscheine zu investieren.

Warum es für mich trotzdem nur eine Frage der Zeit ist

Trotzdem stelle ich die Behauptung auf: Es ist wirklich bloß eine Frage der Zeit. Berkshire Hathaway besitzt ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Warren Buffett und seine Mannen investieren schließlich in starke, profitable Geschäftsmodelle. Das wiederum führt zu einer beständigen, langfristigen Rendite. Sowie einem soliden freien Cashflow. Bedeutet: Der innere Wert des Portfolios erhöht sich langsam aber sicher. Nicht nur durch die börsennotierten Gesellschaften. Nein, sondern auch durch die verbundenen Unternehmen wie die Versicherungen um GEICO, das Eisenbahngeschäft oder auch die Energy-Sparte.

Alles in allem: Ein starkes Fundament, das wertsteigernd sein dürfte. Zumindest über einen Zeitraum von drei, fünf oder auch zehn Jahren. Mit dem inneren Wert wird irgendwann auch der Aktienkurs klettern. So, wie er in den vergangenen Jahren stets und im Laufe der Zeit immer höher gestiegen ist.

Das heißt: Berkshire Hathaway wird irgendwann einen Wert von einer Billion US-Dollar rechtfertigen. Oder, noch konkreter: Das Portfolio wird irgendwann diesen Wert widerspiegeln. Die vorhandenen Qualitätsaktien und nicht-börsennotierten Gesellschaften dürften durch steigende Gewinne ebenfalls immer wertvoller werden. Alleine das rechtfertigt im Laufe der Zeit diesen Börsenwert.

Berkshire Hathaway: Bei einem solchen Börsenwert ist nicht Schluss!

Mir ist jedoch eines gleichsam wichtig: Berkshire Hathaway ist keine Wette auf eine Billion US-Dollar Börsenwert. Es ist auch keine Wette darauf, dass irgendwann ein bestimmter Kurs erreicht wird. Oder, dass in einem Quartal ein besonders gutes Ergebnis oder ein hoher, freier Cashflow generiert wird.

Nein, die Aktie von Berkshire Hathaway ist die einer Beteiligungsgesellschaft, die im Laufe vieler Jahre nach einem steigenden Wert strebt. Das bedeutet auch, dass eine Billion US-Dollar nicht das Ziel sind. Es ist eine Etappe. Zumindest, solange Warren Buffett und seine Mannen stets wertsteigernd investieren.

