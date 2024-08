DAX® - Die wichtigsten kurzfristigen Kursmarken

Nachdem am Vortag beim DAX® die Erfolgsserie der zehn vorangegangenen Tage gerissen ist, konnten die deutschen Standardwerte gestern wieder zulegen. Dabei verblieb das Aktienbarometer allerdings innerhalb der Handelsspanne des Vortages, sodass ein Innenstab entsteht. Solche „inside days“ sind oftmals äußere Anzeichen einer gewissen Orientierungssuche. Interessant sind in diesem Kontext die jüngsten beiden Tageshochs bei 18.477/18.495 Punkten. Zusammen mit dem Hoch vom 31. Juli (18.564 Punkte) sowie dem Pendant von Anfang April (18.567 Punkte) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Widerstandszone, deren Überwinden den Einbruch vom Monatswechsel endgültig vergessen machen würde. Auf der Unterseite markiert dagegen die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.204 Punkten) einen ersten nennenswerten Rückzugsbereich, zumal diese Glättungslinie bestens mit der Aufwärtskurslücke vom 16. August (18.227 zu 18.198 Punkte) harmoniert. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern mit 51,6 % bereits wieder sehr hoch.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.