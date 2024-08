Perfekte Growth-Story: Wenn Gamechanger Alltag werden!

Lieber Aktiensegler,

es gibt Aktien, deren Produkte aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Ein Paradebeispiel ist Coca-Cola, auf dessen Limonaden wohl kaum einer im tagtäglichen Leben verzichten möchte. Bei Wachstumsaktien ist das hingegen nicht so oft der Fall.

Wenn ein neues, innovatives Produkt auf den Markt kommt, so dauert es in der Regel eine gewisse Zeit, bis es akzeptiert wird und bis es sich in der Mitte der Gesellschaft oder im jeweiligen Spezialbereich als das Maß der Dinge etabliert.

Als Analyst konzentriere ich mich häufig auf solche Wachstumsaktien oder Growth-Stories. Es ist stets ein besonderer Erfolg, wenn wir sehen: Die Innovation ist real. Sie ist nah. Und sie integriert sich so sehr, dass sie schon bald zur Normalität wird.

Erst kürzlich gelesen: Ein Gamechanger in meiner Heimatstadt!

So hat es sich auch erst kürzlich zugetragen. Bei meinen Gamechangern habe ich sehr frühzeitig auf die Aktie von Intuitive Surgical gesetzt. Falls dir der Name nichts sagen sollte: Dabei handelt es sich um einen Anbieter von robotergestützten Operationssystemen, die inzwischen in vielen Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt werden. Das Verfahren wird dabei mehr und mehr verfeinert. Aber das soll uns nicht näher beschäftigen. Eine wichtige Anmerkung noch: Die Aktie von Intuitive Surgical haben wir in der Zwischenzeit verkauft. Der Kursgewinn fiel jedoch beträchtlich aus.

Zurück zum eigentlichen Thema: Beim Aufschlagen der letzten Samstagszeitung las ich: Ein sogenannter DaVinci XI komme jetzt in einer Klinik in meiner Heimatstadt bei Lungenoperationen zum Einsatz. Das Ärzteteam war voll des Lobes: Die Operationen seien schonender und sicherer. Ebenjene Vorteile, mit denen der Da-Vinci-Anbieter Intuitive Surgical seit Anbeginn seiner Growth-Story wirbt.

Es ist natürlich nicht neu oder verwunderlich, dass ein Gamechanger plötzlich auch bei uns in der Nähe Produkte anbietet. Darum geht es bei dem Unternehmen der Growth-Story schließlich, sich weiter zu etablieren. Aber für mich ist es trotzdem stets besonders zu sehen: Die Innovation ist real. Sie wird greifbar. Und sie findet ganz in meiner Nähe im Alltag statt.

Nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal

Intuitive Surgical ist zugegebenermaßen ein Gamechanger, der nicht mehr auf meiner Scorecard steht. Aber ich habe das in der Vergangenheit bereits des Öfteren erlebt. Beispielsweise, indem plötzlich Werbung von einem Unternehmen im Fernsehen läuft, im Alltag, ohne dass vor einigen Jahren noch jemand das Produkt kannte. Oder: Dass meine Frau plötzlich auf einer E-Commerce-Plattform kauft, die ich schon seit einiger Zeit empfehle, die aber ebenfalls noch vergleichsweise unbekannt gewesen ist.

Das ist es, worum es bei Innovation und Wachstumsaktien geht: Sie zu identifizieren, noch bevor sie im Alltag ankommt. Der Alltag ist zwar das Ziel. Aber die maximale Rendite holen wir heraus, wenn wir noch investiert sind, bevor der allgemeine Verbraucher die jeweiligen Produkte überhaupt wahrnimmt.

Auf deinen Erfolg mit den besten Gamechangern und innovativen Produkten, die die Welt verändern!

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360 und Chefanalyst des Services Gamechanger – Aktien, die die Welt verändern

Der Artikel Perfekte Growth-Story: Wenn Gamechanger Alltag werden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

