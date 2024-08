New York Ausblick: Gewinne erwartet - Dow läuft auf Rekordhoch zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften trotz ihres starken Laufs am Freitag zum Wochenstart weiter steigen - wenn auch nur moderat. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial läuft dabei wieder auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 41.376 Punkten zu.

Der Weg der technologielastigen Nasdaq-Börsen zu ihren im Juli erreichten Bestmarken ist unterdessen noch etwas weiter entfernt. Womöglich könnten daran die am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Anführers Nvidia etwas ändern. Anleger geben sich bereits optimistisch und greifen bei den Papieren schon vorbörslich weiter zu.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow 0,35 Prozent im Plus auf 41.318 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wird 0,27 Prozent auf 19.774 Punkte höher erwartet.

Am Freitag hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell für Kauflaune gesorgt. Während des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole hatte er Signale für eine in Kürze anstehende Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft gegeben, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben. Dow und Nasdaq waren daraufhin um etwas mehr als ein Prozent gestiegen.

Bevor am Freitag vor allem Daten zur Inflationsentwicklung von Bedeutung sind, steht mit Nvidia zunächst einmal das nach Apple wertvollste US-Unternehmen im Blick.

Nvidia wird am Mittwoch seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen, was bereits an diesem Montag vorbörslich zu Kursgewinnen von rund einem halben Prozent führte. Dabei war es am Freitag bereits um 4,6 Prozent auf knapp unter 130 Dollar nach oben gegangen. Das Rekordhoch bei etwas unter 141 Dollar nicht damit nicht mehr fern. Anleger sind allem Anschein nach wieder zunehmend optimistisch, dass der Grafikprozessorenhersteller den Erwartungen gerecht wird.

Zu den vorbörslichen Gewinnern zählten zudem der Photovoltaikkonzern First Solar mit plus 1,6 Prozent oder auch die Fluggesellschaft Delta Air Lines mit plus 0,3 Prozent. Die Papiere des Flugzeugbauers Boeing dagegen gaben vor dem Handelsstart um ein Prozent nach./ck/zb