Trading-Chance: Erdgas Long bis Mitte Oktober

Der Spätsommer bringt wieder vermehrt Trading-Chancen im Bereich der Rohstoffe. Dies hat unter anderem mit Erntezyklen und dem üblichen Wetterturnus zu tun. So eröffnet sich heute auch eine spannende Trading-Chance auf Erdgas, das aufgrund der Hurricane-Season in den USA bis Mitte Oktober häufig deutliche Aufschläge verzeichnet.

Von den Höchstpreisen in der Region um 10-10,50 US-Dollar ist der heutige Erdgaspreis gefühlt Lichtjahre entfernt. Vielmehr testet der Preis eines der wichtigsten Rohstoffe überhaupt die 2-Dollar-Unterstützung inzwischen mehrfach. Historisch betrachtet sind Preise zwischen 1,5 und 2 US-Dollar stets ausgezeichnete Einstiegs-Gelegenheiten gewesen. Von dieser Zone aus schwang sich Erdgas stets zuverlässig auf, um mindestens 50%, nicht selten sogar mehrere hundert Prozent anzusteigen. Insofern haben wir, losgelöst von der saisonalen Komponente, ein attraktives Kauf-Niveau bei diesem Energie-Rohstoff.

Saisonalität positiv bis Mitte Oktober

Saisonalitäten, sofern sie tatsächlich über einen längeren Zeitraum bestehen, haben immer und zwingend fundamentale Gründe. Die oftmals auftretende Stärke des Erdgas-Preises in September und bis etwa Mitte Oktober ist beispielsweise ein Risiko-Premium (Preisaufschlag) aufgrund der Hurricane-Season, die die USA und besonders die Region im Golf von Mexico, sowie Florida und Pennsylvania betrifft. In diesen Regionen sind extrem viele Erdgas-Anlagen, die vorübergehend abgeschaltet werden oder gar beschädigt werden können, wenn starke Hurricanes sie treffen. Der Trade wird am 11. Oktober zum offiziellen Handelsschluss glattgestellt.

Unlimited Turbo Long auf Erdgas

Um an dieser saisonalen Chance partizipieren zu können haben wir einen Unlimited Turbo Long der BNP Paribas für Sie ausgewählt. Das Produkt hat seine Basis, sowie den K.O. bei 1,801 US-Dollar. Daraus ergibt sich aktuell ein Hebel von 5,4. Wir haben das Produkt für das Setup so ausgewählt, dass die K.O.-Barriere auch dem Toleranzraum entspricht, den wir dem Trade einräumen müssen. Es gilt dementsprechend Einsatz = Risiko. Der Stop-Loss im Produkt liegt bei 0,15 €. Die WKN lautet PC5DYQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 2,5 und 2,75 US-Dollar

Unterstützungen: 2,0 und 1,7 US-Dollar

Basiswert Natural Gas (Erdgas) WKN PC5DYQ ISIN DE000PC5DYQ7 Basispreis 1,801 US-Dollar K.O.-Schwelle 1,801 US-Dollar Laufzeit open end Typ Unlimited Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 5,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,15 Euro

