Tagesausblick 28.08.2024: Die Ruhe vor dem NVIDIA-Sturm

Die Märkte zeigten sich am Dienstag ruhig, da die Ergebnisse von Nvidia Corp. unmittelbar bevorstehen und wichtige US-Wirtschaftsdaten im Laufe der Woche erwartet werden. Sowohl US-Aktien-Futures als auch der Dollar bewegten sich kaum, während die Aktien im Euroraum und die Renditen der US-Staatsanleihen leicht anstiegen. Vor dem Bericht von Nvidia sind die Erwartungen hoch, nachdem die Ergebnisse anderer Technologiegiganten enttäuscht haben. Die anstehenden Berichte zum US-Wirtschaftswachstum, den Preisen, den privaten Ausgaben und den Beschäftigungszahlen tragen zusätzlich zur abwartenden Stimmung bei. Das Gewicht von Nvidia, das nach Apple Inc. die zweitgrößte Gewichtung im S&P 500 hat, und seine hohe Bewertung machen es anfällig für starke Schwankungen, die sich weit auswirken könnten. Hoffnung besteht, dass sich die Rallye nach der Zinszusagen von Fed-Chef Jerome Powell breiter aufstellt. Weitere Entscheidungsträger unterstützen seine dovische Haltung. Ökonomen erwarten, dass der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator im Juli zum zweiten Mal in Folge steigen wird.Der europäische Stoxx 600 Index legte hingegen leicht zu, angeführt von Minen- und Automobilwerten. Das Handelsvolumen war jedoch gering.

Unternehmen im Fokus

Gesucht wurden heute die Aktien der Continental AG, welche eine Aufspaltung des Konzerns in das Autogeschäft und Reifenverkauf anstrebt. Die geplante Aufspaltung des Konzerns soll mehr Wert für die Aktionäre schaffen. Die stark profitable Reifensparte könnte nach einer Trennung höhere Ausschüttungen ermöglichen. Ebenfalls positiv handelten die Papiere der Münchener Rückversicherung wegen Berichten, dass keine neuen Rückversicherer in den Markt eingetreten sind und die etablierten Unternehmen ihre Marktanteile ohne Preisnachlässe verteidigen können.

Die Aktien der Bayer AG handelten heute unverändert. Die Aktie verharrt seit mehreren Monaten in einer engen Seitwärtsbewegung und kann sich nicht aus der bestehenden Range lösen. Trotz vereinzelter Erholungsversuche scheiterten die Kurse bislang daran, nachhaltig über die obere Begrenzung der Range auszubrechen. Die zuletzt beobachtete leichte Erholung erwies sich als kurzlebig und wurde schnell wieder abgegeben. Die fehlende Kaufkraft und die wiederholten Verkaufswellen deuten darauf hin, dass die Anleger noch keine klare Richtung für die Aktie erkennen können.

Auf der Verliererseite waren heute die Papiere von Vonovia SE, welche darunter litten, dass die Zinsfutures den ganzen Tag ziemlich unter Druck geraten sind was von den Aktionären negativ gesehen wurde. Zalando SE schloss ebenso ein wenig schwächer.