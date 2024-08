Trading-Chance: Kurzfristig Short im Silber

Werbung

Zuletzt waren Gold und Silber wieder im Aufwind. Speziell Silber hatte einen vorübergehend heftigen Einbruch erlitten, und zeigt sich nun wieder gut erholt. Doch der September ist historisch betrachtet einer der schwächsten Monate, weshalb sich für aktive Trader nun eine neuerliche Short-Gelegenheit eröffnet.

Widerstand bei 32-33 Dollar

Einen Angebotsüberhang können wir bei 32-33 US-Dollar ausmachen, wo der Silberpreis im Mai und Juli wiederholt scheiterte und signifikant nach unten drehte. Auch jetzt ist diese Region als harter Widerstand zu sehen, zumal am Optionsmarkt nicht wenige Wetten gegen diese Marken laufen.

Saisonal schwacher September

Der saisonale Chart zeigt eine praktisch über den gesamten September reichende Schwäche des Silberpreises. Völlig gleich, welchen Betrachtungszeitraum wir wählen, Silber fiel im September sowohl in den letzten 5 Jahren (rote Linie), in den letzten 15 Jahren (grün) und auch in den vergangenen 30 Jahren (gelb) im Durchschnitt deutlich im Monat September.

Quelle: www.spreadcharts.com

CoT-Daten lassen Korrekturpotenzial erahnen

Im Commitment of Traders Report (kurz CoT) kann man derzeit zudem sehen, dass die Large Specs (das sind Fonds) ebenso, wie die Kleinspekulanten sehr hoch investiert sind. Die Netto-Position liegt aktuell in etwa auf dem Niveau, welches wir auch im Jahr 2020 unmittelbar vor dem Corona-Crash sahen. Kommt der Silberpreis ins Rutschen könnten also einige spekulative Kräfte sich dazu veranlasst sehen, ihre Positionen zu verkaufen, was schnell starken Druck entfachen kann.

Short auf Silber mit Open End Turbo von HSBC Trinkaus

Um an einer potenziellen Abwärtsbewegung des beliebten Edelmetalls partizipieren zu können haben wir für Sie einen Open End Turbo Short auf Silber des Emittenten HSBC ausgesucht. Das Produkt hat eine Basis und K.O.-Schwelle bei 36,7426$ und somit einen ordentlichen Puffer. Der aktuelle Hebel liegt bei 4,44. Die WKN lautet HS6QY1. Wir geben dem Markt etwas Spielraum und terminieren einen Stop-Loss bei 34 US-Dollar. Das entspricht einem Stop-Loss von 2,0 Euro im gehandelten Produkt.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 32, 33 und 35 US-Dollar

Unterstützungen: 27,5 und 25 US-Dollar

Turbo Open End Short auf Silber

Basiswert Silber WKN HS6QY1 ISIN DE000HS6QY16 Basispreis 36,7426 US-Dollar K.O.-Schwelle 36,7426 US-Dollar Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Hebel 4,44 Stop-Loss Hebelzertifikat 2,0 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.