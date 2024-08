Börse am Morgen 28.08.2024

Mit leichten Gewinnen Richtung 18.800 Punkte hat der Dax am Mittwoch seinen Korrekturtrend verlassen. Dieser hatte ihn seit dem Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkten und dem Zwischenhoch im Juli im Zaum gehalten. Seit dem Kurseinbruch zu Monatsbeginn erholte sich der Dax inzwischen um gut zehn Prozent. Was die Gewinne wert sind, wird sich aber wohl am Abend zeigen. Denn die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

Bei den Einzelaktien im deutschen Leitindex gab es keine größeren Ausreißer, Bewegung gab es im MDAX: Aroundtown führte hier die Gewinnerliste an mit einem Zugewinn von 3.35 Prozent während Evotec um 3 Prozent nachgaben.

Aroundtown gefragt

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr wegen einer erneuten Abwertung des Immobilienportfolios wieder rote Zahlen geschrieben. Der Verlust fiel aber deutlich geringer aus als noch vor einem Jahr. Das Tempo der Immobilienabwertung habe sich verlangsamt, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mit. Das makroökonomische Umfeld und die Stimmung an den Transaktionsmärkten hätten sich verbessert. Für das operative Geschäft im laufenden Jahr wird das Unternehmen zuversichtlicher.

Für den operativen Gewinn peilt das Aroundtown-Management 2024 nun 290 bis 320 Millionen Euro an. Das entspricht an beiden Enden der Spanne jeweils zehn Millionen Euro mehr. Das Unternehmen hat Analystin Stephanie Dossmann vom Investmenthaus Jefferies zufolge damit das Rentabilitätsziel um circa 3,5 Prozent erhöht. Sie hatte bislang eher mit einem Wert am unteren Ende der ursprünglichen Prognosespanne gerechnet. 2023 war das operative Ergebnis um acht Prozent auf 332 Millionen Euro gesunken. (mit Material von dpa-AFX)