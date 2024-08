Dax zieht leicht an in der ersten Handelsstunde

Von etwas enttäuschenden Signalen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag kaum beirren lassen. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde bis auf 18.830 Punkte, konnte die Gewinne allerdings nicht halten. Tags zuvor war deutsche Leitindex bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkte herangelaufen.

Die Ausschläge bei den Einzelaktien hielten sich in Grenzen, Gerresheimer war mit einem Zugewinn von 3,2 Prozent größter Gewinner im HDAX. Hier beflügelte ein optimistischer Ausblick beim Konkurrenten Schott Pharma.

Hohe Kursgewinne der Aktien von Delivery Hero zum Handelsbeginn haben diese am Donnerstagvormittag zum großen Teil wieder abgegeben. Zuletzt lagen sie noch mit gut 3 Prozent im Plus bei 24,26 Euro. In der Spitze hatten sie um 9 Prozent zugelegt auf den höchsten Stand seit zwei Monaten.

Analysten lobten ein starkes Abschneiden des Essenslieferanten in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika), bemängelten gleichzeitig aber eine fortdauernde Schwäche auf den asiatisch-pazifischen Absatzmärkten. Dort habe das Bruttowarenvolumen die Markterwartung unterboten und die Profitabilität belastet, schrieb Annick Maas von Investmenthaus Bernstein.

(mit Material von dpa-AFX)