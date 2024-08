IRW-News: De.mem Ltd.: Rekord-Halbjahresergebnisse

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Rekord-Halbjahresergebnisse

29. August 2024: Das australisch-singapurische Unternehmen für Wasser- und Abwasserbehandlung De.mem (ASX:DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, seinen konsolidierten Finanzbericht für die 6 Monate bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) zu veröffentlichen.

HÖHEPUNKTE

- Rekord-Halbjahr-Bareinnahmen von etwa 13,6 Mio. $, mit etwa ~16 % organischem Wachstum

- Rekordwachstumsmomentum mit 21 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Bareinnahmen

- Auf Kurs für Rekord-Bareinnahmen im Gesamtjahr

- Mehr als 90 % wiederkehrende Umsätze

- Rekord-Bruttomargen von 40 %

- Betrieb fast im positiven EBITDA-Bereich und positiven operativen Cashflow, mit Momentum zu nachhaltigem positiven operativen Cashflow

- Starke Bilanz mit 4,9 Mio. $ in bar zum 30. Juni 2024

Rekordergebnisse

De.mem freut sich, Rekord-Bareinnahmen für H1 2024 in Höhe von etwa 13,6 Mio. $ zu berichten, was einer Steigerung von 16 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp) H1 2023 von 11,7 Mio. $ entspricht. Dieses 16%ige Wachstum ist nahezu vollständig organisch.

De.mem erlebt ein starkes Wachstumsmomentum mit 21 aufeinanderfolgenden Quartalen von Bareinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erwartet, dass dieses Wachstumsmomentum anhält (Diagramm 1). Seit H1 2019 hat das Unternehmen die Bareinnahmen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 % pro Jahr gesteigert.

Das Unternehmen setzt seine Strategie der Umstellung auf margenstarke, wiederkehrende Bareinnahmen durch wertschöpfende Akquisitionen um, mit rekordverdächtigen ~90 % wiederkehrenden Bareinnahmen, rekordmäßigen 40 % Bruttomargen und starkem Umsatzwachstum bei übernommenen Unternehmen.

Rekordaussicht

Das Unternehmen bekräftigt, dass es auf Kurs ist, um im Kalenderjahr 2024 Rekord-Bareinnahmen zu erzielen, angesichts der folgenden Punkte:

- Rekord-Bareinnahmen von etwa 13,6 Mio. $ im H1 2024;

- Das erste Halbjahr hat historisch durchschnittlich ~45 % der Ganzjahresergebnisse beigetragen (Durchschnitt der letzten 5 Jahre);

- Fortgesetztes organisches Wachstumsmomentum;

- Erwarteter Beitrag durch den Eintritt in den US-Markt für die Wasserfiltration im Haushalt; und

- Das zweite Halbjahr 2024 wird Bareinnahmen aus den jüngsten Akquisitionen von Auswater Systems Pty Ltd und Border Pumpworks enthalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76682/2024_08_29_HalbjahreszahlenDe.mem.001.png

Wiederkehrende Umsätze untermauern positive Wachstumsaussichten

Der Übergang des Unternehmens zu einem Modell mit wiederkehrenden Umsätzen ist fast abgeschlossen, mit ~90 % wiederkehrenden Bareinnahmen im H1 2024, verglichen mit ~38 % im Kalenderjahr 2018 (Diagramm 2). Dies ist ein bedeutender Meilenstein und war seit der Gründung des Unternehmens ein zentrales strategisches Ziel.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76682/2024_08_29_HalbjahreszahlenDe.mem.002.png

Die Segmente der wiederkehrenden Umsätze umfassen:

- Build, Own, Operate (BOO) sowie Betriebs- und Wartungsverträge;

- Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen;

- Verkauf von Membranen zur Ersetzung in bestehenden Anlagen;

- Verkauf von Spezialchemikalien über die Tochtergesellschaften De.mem-Capic und De.mem-Geutec;

- Verkauf von Pumpen und zugehörigen Wartungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaften De.mem-Pumptech und De.mem-Stevco;

- Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

Rekord-Bruttomargen

Das Unternehmen hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht und meldet rekordmäßige 40 % Bruttomargen im H1 2024, verglichen mit 25 % im Kalenderjahr 2018.

De.mem erreicht ein weiteres zentrales strategisches Ziel, nämlich den Erwerb und die Integration margenstarker Akquisitionen, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Margen zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76682/2024_08_29_HalbjahreszahlenDe.mem.003.png

Momentum zu positivem operativem Cashflow

De.mem setzt sein Momentum zu positivem operativem Cashflow fort. Das bereinigte EBITDA im H1 2024 (das EBITDA ist bereinigt um aktienbasierte Zahlungen und Geschäftserwerbskosten; siehe Überblick über die Geschäftstätigkeit im konsolidierten Finanzbericht) von -393.000 $ entspricht dem des Vorjahreszeitraums, und mehrere Faktoren dürften das Ergebnis des H1 2024 verbessern. Die Netto-Cash-Abflüsse aus dem operativen Geschäft haben sich im H1 2024 auf -243.000 $ verringert (H1 2023: -308.000 $).

Das Unternehmen erwartet, dass die folgenden Faktoren im H2 2024 das bereinigte EBITDA und die operativen Cashflows aus H1 2024 verbessern werden:

- Organisches Wachstum.

- Ein positiver Beitrag aus den beiden jüngsten Akquisitionen (siehe Abschnitt unten).

- Einnahmen aus dem nordamerikanischen Markt für Wasserfiltration im Haushalt (Umsatzprognose von ca. 1 Mio. $ über 2 Jahre).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76682/2024_08_29_HalbjahreszahlenDe.mem.004.png

Das oben Genannte umfasst die laufenden Investitionen in die Singapur-Niederlassungen des Unternehmens, die sich hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Membrantechnologie beziehen. Die hochmoderne Einrichtung von De.mem in Singapur trägt zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei, da sie über ein einzigartiges Portfolio an innovativer Wasseraufbereitungstechnologie und geistigem Eigentum verfügt, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.

Jüngste Akquisitionen beschleunigen den Weg zu positivem operativem Cashflow

Das Unternehmen erwartet, dass seine zwei kürzlich abgeschlossenen Akquisitionen, Border Pumpworks und Auswater Systems, ab dem 1. Juli 2024 erheblich zu den Bareinnahmen und dem EBITDA beitragen werden.

Border Pumpworks, mit Sitz in Wodonga/Regional Victoria, wurde am 1. Mai 2024 übernommen (siehe ASX-Mitteilung vom 29. April 2024). Border Pumpworks ist seit 1992 tätig und liefert Pumpen und kleine Wasseraufbereitungssysteme hauptsächlich an Industriekunden in den Regionen Victoria und New South Wales. Zum Zeitpunkt der Übernahme meldete Border Pumpworks ein normiertes jährliches EBITDA von etwa 100.000 $.

Auswater Systems, mit Sitz in Perth, Westaustralien, trat am 2. Juli 2024 in Kraft (siehe die ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024). Auswater Systems hat eine Betriebsgeschichte von 29 Jahren und betreut Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme im Auftrag von mehr als 50 wiederkehrenden Kunden, hauptsächlich aus der Bergbauindustrie in Westaustralien. Zum Zeitpunkt der Übernahme meldete Auswater Systems ein normiertes jährliches EBITDA von etwa 450.000 AU$.

Starke Erfolgsbilanz bei wertschöpfenden Akquisitionen wird fortgesetzt

De.mem freut sich, mitteilen zu können, dass die jüngsten Akquisitionen von Border Pumpworks und Auswater Systems weiterhin auf Kurs sind, um die Rückkehrerwartungen des Unternehmens zu erfüllen.

Das Unternehmen setzt seine Strategie um, zu margenstarken, wiederkehrenden Bareinnahmen durch wertschöpfende Akquisitionen überzugehen. De.mem hat eine starke Erfolgsbilanz bei Akquisitionen und verzeichnete seit 2019 ein Umsatzwachstum von 63 % über 4 Akquisitionen (siehe die ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 4).

Das Unternehmen ist in einem stark fragmentierten Sektor tätig, der von mehreren Nischenanbietern vor Ort dominiert wird (siehe die ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 11). Diese kleineren Anbieter können mit De.mems nationaler Reichweite, den eigenen Technologien, den technischen Fähigkeiten und dem One-Stop-Shop-Angebot (einschließlich Pumpen, Chemikalien, proprietären Membranen und Filtern) nicht konkurrieren.

De.mem strebt an, Unternehmen zu übernehmen, die folgende Kriterien erfüllen (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 5):

- Langjährige Kundenbeziehungen.

- Wiederkehrende Umsätze.

- Hohe Margen.

- Nachweisbare Rentabilität.

- Diversifikation (nach Kunden, Kundenbranche, Geografie und/oder Produkt).

- Attraktive Übernahme-Multiplikatoren (Ziel weniger als 1-facher Umsatz und 5-faches EBITDA).

Fortschritte beim Eintritt in den globalen Markt für Wasserfiltration im Haushalt

Am 9. Mai 2024 gab das Unternehmen die formelle Zertifizierung durch die USA National Sanitation Foundation (NSF) gemäß NSF Standard 53 für die Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie des Unternehmens bekannt (siehe ASX-Mitteilung Graphene Oxide enhanced membrane - NSF formal certification, 9. Mai 2024).

Seitdem hat De.mem die vollständige Markteinführung seiner Graphenoxid-verstärkten Membran für Trinkwasseraufbereitungsanwendungen in den USA durch seine Vertriebspartnerschaft mit Purafy Clean Technologies, Kingston, Ontario, Kanada (Purafy) initiiert (siehe ASX-Mitteilung De.mem signs technology commercialization partnership agreement, 19. Juli 2022), wobei das Unternehmen seine einzigartigen Membranen an Purafy im Großhandel liefert, ohne Einzelhandelsrisiken einzugehen und ohne Vertriebskosten zu übernehmen. De.mem erwartet aus dieser Initiative Einnahmen von ca. 1 Mio. USD über 2 Jahre (siehe ASX-Mitteilung De.mem passes NSF requirements, 15. April 2024).

Der globale Markt für Wasserfiltration im Haushalt ist ein großer kommerzieller Markt, der 2022 auf 12,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde und bis 2030 voraussichtlich um 10,5 % pro Jahr auf 26,7 Milliarden US-Dollar wachsen wird (Quelle: Grand View Research, November 2022). Die Region Asien-Pazifik hat den größten Anteil am gesamten Markt für Wasserfilter im Haushalt.

De.mem hatte zuvor die ersten Einnahmen in Höhe von 55.000 $ aus dem neuen Produkt angekündigt (siehe ASX-Mitteilung First order for Graphene Oxide enhanced membrane cartridges, 7. Februar 2024).

Stellungnahme des CEO

Der CEO von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

Ich freue mich, für dieses Halbjahr ein kontinuierliches Wachstum von De.mem zu berichten, wobei unser organisches Wachstum der Bareinnahmen von etwa 16 % deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Unsere Strategie, uns auf unsere margenstarken, wiederkehrenden Umsatzsegmente zu konzentrieren, hat ein stabiles Umsatzmodell geschaffen und unsere Bruttomarge im H1 2024 weiter auf 40 % ausgeweitet.

Wir bewegen uns weiterhin nahe dem Break-even-Punkt für EBITDA und operativen Cashflow, und unsere Aussichten sind positiv, da wir im zweiten Halbjahr positive Beiträge sowohl von den Akquisitionen Border Pumpworks und Auswater Systems als auch von unserer Initiative für Wasserfilter im Haushalt in den USA erwarten.

Wir haben ein hochwertiges Umsatz- und Geschäftsmodell aufgebaut und bieten ein einzigartiges und umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für langfristige, stabile Industriekunden. Dies versetzt uns in eine gute Position für weiteres Wachstum.

Wir freuen uns darauf, unsere Kunden und Aktionäre im H2 2024 und darüber hinaus zu bedienen.

Diese Veröffentlichung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

-ENDE-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

De.mem Limited

investor@demem.com.sg

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentrales Unternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme sorgen auch für eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Trinkwasser für Gemeinden, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und ist international in Singapur und Deutschland vertreten. Es bringt eine Reihe innovativer, eigener Membrantechnologien auf den Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen, insbesondere solche über mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited, sind möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02845267-6A1222695&v=fc9bdb61fe50ea61f8225e24ce041a0e155a9400

