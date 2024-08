Drei Fragen an Bernecker 30.08.2024

China drängt mit seinen E-Autos immer stärker auf den globalen Markt. Die EU-Kommission plant Gegenmaßnahmen: Welche Auswirkungen erwarten Sie auf die europäischen Automobilhersteller und ihre Aktienkurse in Zukunft?

China wird den E-Mobilmarkt der Welt dominieren. Das ergibt sich aus den Zielen, den Möglichkeiten und der Breite des Marktes. Das Schwergewicht dieser E-Mobilität liegt in den Volumenserien, mit einem gezielten Marktanteil allein in China von über 70 bis 75 Prozent.Die Ausweitungen im Exportgeschäft bleiben hingegen begrenzt.

Mithin: Die Beherrschbarkeit des E-Mobil-Marktes der Chinesen ist sicher, aber darin liegt keine komplexe Verdrängung aller anderen. Das Verbrenner-Aus der EU spielt dafür eine wichtige Rolle. Paris strebt dies kurzfristig an.

Also: Gibt es zwei Automärkte, die in einer Relation von etwa 50 bis 60 Prozent für Verbrenner gilt, wofür allein der aktuelle Pkw-Bestand mit einer Restlaufzeit von etwa 15 Jahren die Grundlage darstellt. Allerdings müssen die Europäer in ihrer Modellpolitik sich darauf einstellen.

Ein möglicher Einstieg des Staates könnte die Meyer Werft retten: Welche Auswirkungen hätte eine solche Maßnahme auf den Schiffbausektor und die Aktienmärkte, insbesondere im Hinblick auf Zulieferer und Konkurrenten?

Die Rettung der Meyer Werft ist gerechtfertigt und wirtschaftspolitisch richtig. Auf den Weg kommt es an.

Die Beteiligung von Bund und Land bis 80 Prozent geht zu weit, aber unbekannt ist bis zur Stunde, wie weit die Rückkaufsrechte der Familie gesichert und vertretbar erscheinen.

Der Schiffsbausektor hat an der deutschen Börse keine Bedeutung. Eine theoretische Meyer-Aktie wäre ein erster Schritt dahin. Warten wir dies ab.

Nvidia hat sich als Marktführer im Bereich Künstliche Intelligenz und Grafikkarten etabliert: Sehen Sie weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie oder sind die hohen Bewertungen bereits ein Risiko?

Nvidia ist zur Stunde das Maß aller Dinge und setzt mit den Ergebnissen vom Mittwochabend die weiteren Maßstäbe. Die Kernfrage lautet: Lässt sich die bisherige Dynamik fortsetzen, sowohl im Umsatz als auch im Gewinn? Oder beginnt eine Abflachung auf hohem Niveau und dann geht es für den Kurs um die Frage, wie viel Wachstumsprämie im Kurs enthalten ist, ausbaufähig oder rückbaufällig.

Daran werden sich alle anderen großen Techs mehr oder weniger ebenfalls orientieren.