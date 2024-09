Kann die Aktie von BB Biotech erneut auf 60 Euro klettern?

Die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) ist zugegebenermaßen etwas weiter weg von der Marke von 60 Euro. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 41,60 Euro. Es braucht daher fast 50 %, ehe wir eine solche Performance erreichen können. Klingt interessant? Ist es natürlich auch, wenn das wirklich realistisch ist.

Tatsächlich notierte die Aktie von BB Biotech sogar über 60 Euro. Am 30. Juli des Jahres 2021 notierten die Anteilsscheine der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft über 80 Euro. Es wäre daher kein Rekordhoch. Aber trotzdem ein spannender Meilenstein.

Überlegen wir, wie die Aktie das schaffen könnte. Oder auch, was es bedeutet, wenn die Wertpapiere aus dem Stehgreif auf dieses Niveau klettern würden. Es ist jedenfalls eine interessante Gedankenreise, wenn wir uns auf diesen Pfad begeben.

BB Biotech: 60 Euro? Aus dem Stehgreif wohl eher nicht!

Um ein wesentliches Zwischenfazit gleich vorweg zu nehmen: Die Aktie von BB Biotech ist heute eher günstig. Aber nicht so preiswert, damit sie auf 60 Euro klettern kann. Wir sehen eine leichte Unterbewertung anhand des Net Asset Value je Aktie. Dabei handelt es sich um den Wert aus dem Aktienportfolio, den quasi jede einzelne Aktie verbrieft.

Im Moment liegt der Kurs in Schweizer Franken bei 39,20 Schweizer Franken. Das Net Asset Value je Aktie liegt hingegen bei 42,90 Schweizer Franken. Für mich ist das eine relativ klare Unterbewertung in Höhe von ca. 9 %. Aber bis zu 60 Euro reicht das selbstverständlich nicht.

Um es kurz zu machen: BB Biotech würde mit einem Kurs-NAV-Verhältnis von über 1,4 bewertet werden, wenn die Aktie aus dem Stand heraus auf 60 Euro klettern würde. Auch wenn ich die Aktie in meinem Portfolio halte und langfristig von einer guten Zukunftsperspektive ausgehe: So hoch sollte die Bewertung im Moment nicht sein.

Heißt das nun also, dass BB Biotech nie auf 60 Euro klettern kann? Dass die Aktie kein solches Kurspotenzial besitzt? Dass sie ein schlechtes Investment ist? Immer langsam, junger Jedi. Noch ist nicht die Zeit, um ein finales Fazit zu ziehen.

Viele der Beteiligungen sind meiner Meinung nach unterbewertet

BB Biotech besitzt an anderer Front Potenzial. Das Net Asset Value je Aktie ist nämlich gleichsam überaus günstig bewertet. Zum Vergleich: Im Jahr 2021, als die Anteilsscheine beim Aktienkurs die Marke von 80 Euro knackten, lag der Wert bei 74,30 Schweizer Franken. Es zeigt, dass die inneren Werte durchaus auch mal höher bewertet gewesen sind.

Zwar glaube ich auch hier, dass BB Biotech und seine Beteiligungen nicht so schnell zu den Höchstwerten zurückkehren werden. Aber viele der Small- und Mid-Caps haben kaum von der bisherigen, guten Börsenstimmung profitiert. Teilweise handelt es sich hierbei schließlich um unprofitable Wachstumsaktien, die noch vor der Zulassung ihres ersten Präparates stehen. Solche Aktien haben in den letzten Wochen und Monaten kaum eine Lobby gehabt.

Aber wie hoch kann der innere Wert, das Net Asset Value je Aktie, in den kommenden Wochen und Monaten klettern? Gute Frage. Ich glaube, dass eine Wertsteigerung von ca. 10 % bis 15 % durchaus im Bereich des Möglichen liegen dürfte. Dadurch ergibt sich ein interessantes Renditepotenzial.

BB Biotech: Nicht kurzfristig auf dem Weg zu 60 Euro!

Mein finales Fazit lautet daher: Ich würde nicht darauf wetten, dass BB Biotech kurzfristig die Marke von 60 Euro erreicht. Dafür ist die Bewertung zu günstig und die Anpassung des Net Asset Value je Aktie wird mit Sicherheit eher Wochen und Monate dauern. Trotzdem: Es ist möglich. Der innere Wert des Portfolios ist meiner Meinung nach langfristig bedeutend mehr wert. Auch das ermöglich Aufholpotenzial. Zumal das Kurs-NAV-Verhältnis gegenwärtig auch zu preiswert ist.

Das skizziert meiner Meinung nach eine spannende Chance, die zudem mit 5 % Dividendenrendite gemessen am durchschnittlichen Dezemberkurs eines jeden Vorjahres ermittelt wird. Auch das zeigt: Eine höhere Dividende kann langfristig mit einem steigenden Aktienkurs einhergehen. Gar nicht mal uninteressant, oder?

Der Artikel Kann die Aktie von BB Biotech erneut auf 60 Euro klettern? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

Aktienwelt360 2024