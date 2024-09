Der Dax ist am Montag mit wenig Dynamik in den September gestartet. Ohne Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street stand zum Handelsschluss beim deutschen Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent zu Buche auf 18.930 Punkte. Damit blieb er unter seinem Rekordhoch bei 18.970 Punkten vom Freitag. Im turbulenten Monat August hatte der Dax eine positive Bilanz verzeichnet. Der MDax der mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen sank am Montag um 0,24 Prozent auf 25.642 Punkte.

Der Ausgang zweier Landtagswahlen in Ostdeutschland schien keine große Belastung für Dax & Co zu sein. Der Sieg der AfD in Thüringen und ihr zweiter Platz in Sachsen stellten der Bundes-Ampel ein schlechtes Zeugnis aus, doch unmittelbaren Einfluss auf die Bundespolitik dürfte dies nicht haben, kommentierte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zudem dürfte die AfD von Regierungsbildungen ausgeschlossen sein, weil andere Parteien sich Koalitionen verweigerten.

Volkswagen-Aktien profitieren von Sparplänen

Mit deutlichem Kurszuwachs haben am Montag die im Dax notierten Vorzüge von Volkswagen auf den neuen Sparkurs des Autobauers reagiert. Zuletzt verzeichneten die Papiere ein Plus von 1,3 Prozent.

Der Wolfsburger Konzern schließt im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger aus. Das Unternehmen kündigt zudem die bisher geltende Beschäftigungssicherung auf, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschloss.

Die Aktien von Volkswagen sind in diesem Jahr schlecht gelaufen. Das Minus beläuft sich seit Jahresanfang auf gut zwölf Prozent, während der europäische Autosektor in dieser Zeit nur um 2,8 Prozent nachgegeben hat. Ein Analyst erinnerte daran, dass die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von VW im zweiten Quartal auf nur noch 0,9 Prozent gesunken sei und das Management hier bis zum Jahr 2026 einen Wert von 6,5 Prozent anpeile.

Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach von einem krassen Sparprogramm von Volkswagen, das genau auf die künftigen Margen des Konzerns abziele. Er glaubt, dass andere Konzerne Volkswagen mit Sparprogrammen folgen werden. Die Erzeugerpreise blieben auf höherem Niveau, auch wenn die Inflation sinke. "Das bedeutet wiederum, dass Unternehmen ihre Kosten nicht mehr an die Kunden weitergeben können und somit die Margen in Zukunft sinken.

Telekom-Papiere leicht im Plus

Heute führte die Vonovia-Aktie den Dax an und verzeichnete einen Anstieg von etwa zwei Prozent. Auf dem zweiten Platz folgte die Deutsche Post, die einen Gewinn von nahezu 1,3 Prozent erzielte.

Die Aktien der Deutsche Telekom stiegen heute um 0,7 Prozent - zeitweise erreichten die Papiere ein Hoch seit dem Jahr 2001. Ottavio Adorisio vom US-Analysehaus Bernstein Research verwies darauf, dass die Bonner seit Jahresbeginn inzwischen zu den Favoriten der Anleger im Dax gehörten. Die Risiken ließen nach, der Wachstumsausblick sei gesund und es seien Kurstreiber in Sicht.

(mit Material von dpa-AFX)