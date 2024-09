Kritische Phase für Bitcoin und Co. - bleibt der Krypto-Bullrun aus? @Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen spannenden August zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich der Kurseinbruch an der japanischen Börse auf den Kryptomarkt ausgewirkt und was war der Auslöser? Ist eine Zinssenkung in den USA in Sicht und was erwartet uns im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen? Lockert China die Politik gegenüber Kryptowährungen? Weitere Themen sind Nvidia und die , Ethereum-ETFs. und die bevorstehende Polygon-Migration. Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick August!







