Deutsche Telekom - Neues 2-Dekaden-Hoch

Die Aktie der Deutschen Telekom zählt in den letzten Jahren zu unseren absoluten DAX®-Langfristfavoriten. Auch in diesem Jahr stellt der Telekomtitel mit einem Kursplus von 19 % den Mutterindex (13 %) bisher deutlich in den Schatten. Dass das Papier derzeit eine gute Figur macht, signalisieren auch zwei unserer Selektionsmodelle. Das erste berücksichtigt die Faktoren Momentum (Relative Stärke) und Volatilität (Average True Range). Hier sollen trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte identifiziert werden. Das zweite Modell ist deutlich offensiver und beruht auf insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren. Die Aktie der Deutschen Telekom ist anhand beider Modelle derzeit positiv zu werten, was nur sehr selten vorkommt. Charttechnisch hat das Papier seinen jüngsten Lauf fortgesetzt – mit 25,97 EUR steht erneut ein neues Mehrjahreshoch zu Buche. Als große Kurstreiber dienen unverändert die riesige Bodenbildung der letzten 20 Jahre sowie das aufsteigende Dreieck der letzten zweieinhalb Jahre (siehe Chart). Perspektivisch hält die zuletzt angeführte Konsolidierungsformation ein Kursziel von 28 EUR bereit. Den strategischen Stop-Loss können Anlegerinnen und Anleger indes auf die jüngsten Hochs bei 23,40/23,13 EUR nachziehen.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

