Der Dax droht am Mittwoch weiter von seinem jüngsten Rekord zurückzufallen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 18.538 Punkte.

Am Dienstag hatte der Dax zum Börsenstart einen weiteren Rekordstand erreicht, kurz vor der Marke von 19.000 Punkten aber abgedreht. Mit enttäuschenden Stimmungsdaten aus der amerikanischen Industrie und dem schwachen US-Börsenhandel setzten dann weitere Gewinnmitnahmen ein.

Vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq erlitt wegen eines Kursrutsches bei Halbleiterwerten heftige Verluste. Die Aktien des Branchenriesen und KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia sackten um knapp 10 Prozent ab. Das Angstbarometer Vix, das die Volatilitäten misst, zog hingegen an, und die Anleger steuerten in den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen.

An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen dominierten zur Wochenmitte ebenfalls deutliche Abschläge. Vor allem der Kursrutsch des japanischen Nikkei 225 weckte Erinnerungen an den weltweiten Einbruch der Märkte Anfang August. Damals hatten sie sich aber schnell wieder berappelt und diese Verluste seitdem mehr als wettgemacht.

Der September gilt derweil als saisonal schwieriger Monat für die Aktienmärkte. Zudem steht in den USA am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht an, der wegweisend für die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed sein dürfte. Bis dahin sei mit einem erneuten Angriff des Dax auf die 19.000-Punkte-Marke kaum zu rechnen, schreiben die Experten der Landesbank Helaba.

Bereits an diesem Mittwoch stehen in der Eurozone Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor auf der Agenda. Im Währungsraum, Deutschland und Frankreich handele es sich aber nur um Revisionen bereits bekannter Daten, sodass die Aufmerksamkeit der Anleger wohl vor allem Wirtschaftsdaten aus den USA gelten werde, heißt es bei der Helaba weiter. Dort werden Auftragsdaten der Industrie veröffentlicht. Erst nach dem Handelsende in Europa folgt dann der Fed-Konjunkturbericht (Beige Book).

Verluste an der Wall Street

Nach dem langen Wochenende haben die US-Börsen am Dienstag einen Kurssturz erlitten. Schwache Stimmungsdaten aus der Industrie und ein Ausverkauf bei Halbleiterwerten ließen vor allem die sehr konjunktursensiblen Technologiewerte einbrechen. Beobachter sprachen von den größten Verlusten seit den Marktturbulenzen vor rund einem Monat.

Das Angstbarometer Vix zog zwar an, erreichte aber nicht die damals erklommenen Höhen. Die Anleger steuerten gleichwohl den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen an.

Verluste in Asien

Konjunktursorgen und der Sog schwacher US-Börsen haben die Aktienmärkte Asiens am Mittwoch nach unten gezogen. In den USA hatten Anleger nach dem dort langen Wochenende vor allem Tech-Werte verkauft.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 Hang Seng CSI 300

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,16 + 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,274 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,820 -0,55 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1058 +0,13 Prozent USD / JPY 145,12 -0,25 Prozent EUR / JPY 160,48 -0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,34 USD -0,41 USD WTI 69,89 USD -0,45 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG STARTET JOST WERKE MIT 'BUY' - ZIEL 55 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 211 (217) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 27 (35) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 236 (190) USD - 'NEUTRAL'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 18 (22) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- HSBC SENKT CENTRICA AUF 'HOLD' - ZIEL 145 PENCE

- JEFFERIES HEBT ARGAN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 (78) EUR

- JEFFERIES STARTET CATENA MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 460 SEK

- JEFFERIES STARTET SAGAX MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 170 SEK

- JEFFERIES STARTET SWEDISH LOGISTIC PROPERTY MIT 'HOLD' - ZIEL 37 SEK

- JPMORGAN STARTET BARRY CALLEBAUT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1600 CHF

- JPMORGAN STARTET LINDT & SPRÜNGLI MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 90000 CHF

- UBS SENKT ASML AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 900 (1050) EUR

- WDH/BARCLAYS STARTET ABB MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 40 CHF

- WDH/BARCLAYS STARTET LEGRAND MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 115 EUR

- WDH/EXANE BNP SENKT SODEXO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 85,0 (94,5) EUR

Termine Unternehmen

14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

18:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Indizes-Zusammensetzung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: KBA- und VDA-Zahlen zu Neuzulassungen im August

DEU: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Renk Group, Jungheinrich, Jenoptik, Adesso, Dürr, Vonovia, Thyssenkrupp

USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Siemens Healthineers, DocMorris, FMC, Fresenius AstraZeneca, Johnson & Johnson (bis 5.9.24)

GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 8/24

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/24

14:30 USA: Handelsbilanz 7/24

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book

Redaktion onvista/dpa-AFX