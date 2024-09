Der Dax ist am Mittwoch weiter von seinem jüngsten Rekordhoch zurückgefallen. Im global gedämpften Marktumfeld beendete der deutsche Leitindex den Handel 0,83 Prozent schwächer auf 18.591 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 0,43 Prozent auf 25.296 Zähler.

Am Dienstag hatte der Dax früh einen Rekordstand erreicht, war kurz vor der Marke von 19.000 Punkten aber abgedreht. Konjunkturdaten insbesondere aus den USA und die daraus für Anleger ableitbaren Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank Fed ziehen in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich und beeinflussen die Kurse. Rezessionssorgen schienen zuletzt wieder neue Nahrung zu bekommen. Zunehmend in den Fokus rückt der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der wegweisend für die Zinssenkungserwartungen an die Fed sein dürfte. Bis dahin scheinen Anleger keine größeren Risiken eingehen zu wollen.

Der September gilt als saisonal schwieriger Börsenmonat. Die Charttechniker von Index-Radar betonten aber, die jüngsten Verluste nicht überzubewerten. "Nach der kräftigen August-Rally haben viele Indizes zuletzt Rekordstände erreicht und waren technisch überhitzt. Die nun überfälligen Gewinnmitnahmen sind daher ein ganz normales Sommergewitter.

Vonovia-Aktie legt dank Hoffnung auf Zinssenkungen zu

Die Immobilienwerte wie Vonovia zählten im Dax mit plus 2,5 Prozent sowie TAG mit 4,7 Prozent und LEG mit Plus 3,2 Prozent im MDax zu den größten Gewinnern. Schwache Wirtschaftsdaten schüren seit einiger Zeit Wachstumssorgen. Im Gegenzug hoffen die Anleger aber zunehmend, dass die US-Notenbank Fed demnächst erstmals seit Jahren und die Europäische Zentralbank (EZB) ein weiteres Mal die Zinsen senken wird. Davon würde der zinssensible Immobiliensektor besonders stark profitieren, der zudem von einer positiven Studie des Analysehauses Kepler Cheuvreux gestützt wurde.

Gut sah es auch für Siemens Energy aus, deren Aktien mit einem Plus von rund 0,4 Prozent den Tag beendeten. Ebenso verzeichneten die Deutsche Börse-Papiere einen Anstieg um 0,9 Prozent.

Carl Zeiss Meditec erleidet Kursrückgang

Zu den größten Verlierern des Tages im Dax zählte vor allem Infineon, deren Aktien mit einem Verlust von rund 3,8 Prozent stark unter Druck gerieten. Daimler Truck musste ebenso ein Minus von 3,2 Prozent hinnehmen, während die adidas-Aktien um knapp 2,4 Prozent nachgaben.

Im MDax war die Stimmung ebenfalls gedrückt: Carl Zeiss Meditec verzeichnete einen Verlust von 3,8 Prozent. Dicht dahinter folgte HelloFresh mit einem Minus von knapp 4,9 Prozent sowie Wirkstoff-Forscher Evotec, dessen Aktien um circa 5,5 Prozent fielen und damit auf dem letzten Platz im Index landeten.

