Esri veröffentlicht neue Versionen der meistverkauften Python Scripting for ArcGIS Pro Bücher

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, hat heute die Veröffentlichung von Python Scripting for ArcGIS Pro, Dritte Auflageund Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, Zweite Auflageangekündigt. In beiden Büchern finden Sie am Ende jedes Kapitels hilfreiche Hinweise, Schlüsselbegriffe und Wiederholungsfragen. Begleitende Daten und Anleitungen sind online verfügbar.

Entwickelt für diejenigen, die nur über begrenzte Programmier- oder Skripterfahrung verfügen, erschließt Python Scripting for ArcGIS Pro die Möglichkeiten von Python mit leicht verständlichen Anleitungen. Es beginnt mit den Grundlagen der Python-Programmierung und taucht dann in das Schreiben von Python-Skripten ein, die mit räumlichen Daten in ArcGIS Pro arbeiten. Das Buch behandelt auch die Verwendung von Geoverarbeitungswerkzeugen, das Beschreiben, Erstellen und Aktualisieren von Daten sowie das Ausführen spezieller Aufgaben. Sie erhalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, praktische Beispiele und aufschlussreiche Hinweise zum Schreiben von Skripten, mit denen Sie die Arbeitsabläufe in ArcGIS Pro automatisieren und verbessern können.

Für diejenigen, die bereits über gute Python-Kenntnisse verfügen, zeigt Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, wie Sie Skripte zu Tools und Shared Notebooks entwickeln, Pakete von Drittanbietern nutzen und andere, speziellere Aufgaben erlernen können. Zu den wichtigsten Themen gehören das Erstellen von benutzerdefinierten Funktionen und Klassen, das Schreiben spezieller Skripte mit ArcPy, das Erstellen von Python-Skripttools und Python-Toolboxen, die Verwaltung von Python-Paketen und -Umgebungen, die Migration von Skripten von Python 2 auf 3, NumPy, Pandas und Matplotlib sowie das Erstellen und Verwenden von Notebooks.

Der Autor beider Bücher, Dr. Paul A. Zandbergen,ist Professor an der Vancouver Island University, wo er Einführungskurse in die Technologie geografischer Informationssysteme (GIS), räumliche Analyse und Modellierung, räumliche Statistik und GIS-Programmierung unterrichtet. Seine Forschung wurde von der National Science Foundation, dem National Institute of Justice und den National Institutes of Health finanziert. Er hat mehr als 50 Zeitschriftenartikel und Buchkapitel in diesem Bereich veröffentlicht und ist auch der Autor der Originalausgaben von Python Scripting for ArcGIS Pro und Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro.

Python Scripting for ArcGIS Pro, Dritte Ausgabeist als Taschenbuch (ISBN: 9781589488014, 99,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589488021, 99,99 USD) erhältlich. Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, Zweite Ausgabe ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589488038, 99,99 USD) und als E-Book (ISBN: 9781589488045, 99,99 USD) erhältlich. Dieses Buch ist bei den meisten Online-Händlern weltweit erhältlich.

