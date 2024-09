Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Eine Rückkehr an die 50 Euro-Marke wäre möglich

Werbung

Bei VW reicht das bisherige Sparprogramm nicht mehr aus, das Kraftfahrtbundesamt meldet heute, dass die Zulassungszahlen im August nicht nur bei den Elektro-Antrieben deutlich gesunken sind. Üble Nachrichten für die Automobilbranche. Noch gehen die meisten Analysten davon aus, dass die Mercedes-Benz Group 2024 nur moderat weniger Gewinn machen wird als 2024 und heben in Sachen Kursziele weiter den Daumen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass man sich dort täuscht: Eine Trading-Chance Short.

Im Vergleich zum August 2023 wurden im vergangenen Monat sagenhafte 27,1 Prozent weniger Fahrzeuge in Deutschland neu zugelassen. Bei der Mercedes-Benz Group lag das Minus zwar „nur“ bei 15,5 Prozent zum Vorjahresmonat, aber:

Die kommenden Monate dürften für eine Besserung nicht gerade geeignet sein

Wenn man bedenkt, wie schnell solche Rückgänge auf die Gewinnmarge drücken, wäre es allemal denkbar, dass die Ergebnisse für das laufende, dritte Quartal auch eine Abwärts-Korrektur der bisherigen Jahresziele mit sich bringen.

Dabei ist vorerst keine Wende zum Guten in Sicht. Immerhin wird das Gros der Neufahrzeuge, ob gewerblich oder privat, nicht einfach direkt bezahlt, sondern finanziert und/oder geleast. Daher ist der Beginn sinkender Leitzinsen ein Grund, auf noch deutlich billigere Kreditkosten zu warten und aufschiebbare Neuanschaffungen auch tatsächlich eine Zeitlang aufzuschieben. So betrachtet könnte man in Sachen Aktie vermuten, dass jetzt nicht nur die Erholung der vergangenen vier Wochen zur Disposition steht, sondern das gesamte Plus, das die Mercedes-Benz-Aktie seit den beiden Tiefs des Jahres 2022 bei 50,19 und 50,65 Euro erreicht hatte.

Die Chancen liegen vorerst auf der Unterseite

Bereits Ende August hatte die Aktie ihre Beteiligung an der Rekordfahrt des DAX beendet und im Bereich der Zwischentiefs vom Juni und von Mitte Juli nach unten abgedreht. Jetzt steht als nächster Support die eher leichte Auffanglinie bei 58,84 Euro zur Disposition, bevor es dann bereits um das bisherige, Anfang August bei 55,91 Euro markierte Jahres-Verlaufstief ginge. Aber das muss keineswegs das Ende des Abwärtsspielraums sein, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Wie eingangs geschrieben gehören Automobilaktien zu den sogenannten „Fahrstuhl-Aktien“, die sehr zügig und stark auf konjunkturelle Veränderungen reagieren ... nach oben ebenso wie nach unten. Und in einem Umfeld, in dem Deutschland als Heimatmarkt am Boden liegt, China nicht wieder in Fahrt kommt und die USA, wo es bislang noch gut lief, immer wackliger daherkommen, wäre eine Rückkehr an die 2022er-Tiefs allemal eine mögliche Perspektive ... und ein Bruch dieser Supportlinien knapp über 50 Euro zumindest kein Ding der Unmöglichkeit.

Short-Trade mit konsequent engem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 74,407 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 4,1. Den Stop Loss würden wir bei 63,90 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,04 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet PE8P0Y.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 62,69 Euro, 63,24 Euro, 65,81 Euro, 70,13 Euro

Unterstützungen: 58,84 Euro, 55,91 Euro, 50,65 Euro, 50,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN PE8P0Y ISIN DE000PE8P0Y9 Basispreis 74,407 Euro K.O.-Schwelle 74,407 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 1,04 Euro

