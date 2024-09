Arbeitsmarkt kühlt ab, bricht aber nicht ein | FED dürfte um 50 Basispunkte senken.

Der Arbeitsmarkt in den USA verliert an Schwung, bricht aber nicht ein. Die FED wird die Gelegenheit nutzen, um bei der Tagung am 18. September die Zinsen um gleich 50 Basispunkte zu senken.



00:00 Intro

00:23 Arbeitsmarkt kühlt ab

04:23 Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen

05:41 Anleihemarkt | Übergangsphasen

07:46 Ausblick nächste Woche | Zinswende

09:45 Langfristige Trends drehen sich

11:20 US Wahlen | Fernsehdebatte

12:55 Merch-Drop

14:30 Ausblick (China, Apple, Huawei)

15:44 Toyota, Nio | Oracle, Adobe

17:00 Broadcom | DocuSign

20:05 UiPath | Samsara | Intel

22:25 ASML | Costco | Bank of America



