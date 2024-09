EQS-News: Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR135 Mio.

Anleiheemission trifft dank erfolgreichem Track-Record von Mutares auf hohe Investorennachfrage

Internationale Expansion ermöglicht dynamisches Wachstum und Portfolioausbau

Opportunitäten mit Umsatzvolumen von EUR 4,9 Mrd. in der Pipeline

Kurz- und mittelfristige Wachstumsziele bekräftigt

München, 6. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie für Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.

Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von neuen Standorten in China, Indien und in den USA ergeben sich für Mutares – zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa – neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau. Der Kapitalzufluss aus der Anleiheemission ermöglicht es Mutares, die sich bietenden Opportunitäten auf der Kaufseite optimal zu nutzen. Dabei sind rund 34 % des geplanten Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China, Indien und USA vorgesehen. Mutares sieht aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,9 Mrd.

Die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider.

Mit einem annualisierten Umsatz des aktuellen Portfolios von EUR 5,8 Mrd. und einem Umsatz von EUR 4,9 Mrd. aus bereits unterzeichneten Akquisitionen sowie einer Pipeline in Prüfung befindlicher Projekte ist Mutares auf dem besten Weg, seine kommunizierten kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Diese sehen einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 vor. Im Zuge des angestrebten Konzernumsatzwachstums wird weiterhin ein Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. für das Geschäftsjahr 2025 und von EUR 200 Mio. für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit bereits 11 Akquisitionen im laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt. Die erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach unserer Anleihe und die positive Entwicklung unserer Aktie in den zurückliegenden Jahren machen deutlich, dass Mutares für sämtliche Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket aus Wachstum, Zuverlässigkeit und einem erfolgreichen Track-Record bietet. Durch die Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe zu einem frühen Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil erreicht werden.“

Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

