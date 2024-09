Boeing kann Streik vorerst abwenden | Apple und Oracle heute im Fokus

Nach dem größten Wochenverlust seit März 2022, sehen wir bei dem S&P 500 eine vorbörslich freundliche Stimmung. Auch der Nasdaq befindet sich im Aufwind. Boeing konnte sich mit der Gewerkschaft einigen und dadurch einen drohenden und kostspieligen Streik abwenden. Die Aktie führt die Gewinnerlisten heute an. Die Aktien von Dell und Palantir profitieren wiederum von der Aufnahme in den S&P 500. Der erste Handelstag in dem Index wird der 23. September sein. Sollte Intel aus dem Dow Jones fliegen, stehen die Chance einer Aufnahme von Dell gut. Heute wird auch Apple mit dem der Vorstellung des neuen iPhone viel Beachtung finden. Das Event beginnt um 19 Uhr MEZ. Nach dem Closing meldet Oracle. Außerdem läuft bis Donnerstag die Oracle CloudWorld.



