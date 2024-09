AKTIE IM FOKUS: RWE unter besten Dax-Werten - Citigroup sieht zeitnah Potenzial

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von der Citigroup in Aussicht gestelltes Kurspotenzial hat am Dienstag bei RWE für Kursgewinne gesorgt. Der Kurs der Aktie stieg am Vormittag um 1,9 Prozent auf 33,81 Euro. Der Kurs näherte sich dem 200-Tage-Durchschnitt, dessen Linie bei gut 34 Euro verläuft. Die Aktie zählt 2024 mit einem Abschlag von 18 Prozent zu den bislang sieben größten Verlierern im Dax .

Analyst Piotr Dzieciolowski von der Citigroup sieht vor allem binnen 90 Tagen Luft nach oben, wie er am Dienstag in einer Studie betonte. Er glaubt, dass sich die Stimmung im Sektor für Erneuerbare Energien generell bessert in Zeiten wieder rückläufiger Zinsen. Außerdem sollten eine Erholung der Strompreise und wieder größer werdende Preis-Schwankungen dazu beitragen, dass RWE bessere Ergebnisse abliefert als erwartet. Er hält es daher für möglich, dass das Unternehmen seinen Prognosebereich für das operative Ergebnis (Ebitda) positiv anpasst. Möglich sei dies bereits im November mit den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal./tih/jha/