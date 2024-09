Siemens Energy – Flaute beim Aktienkurs birgt dennoch Investmentmöglichkeiten

Siemens Energy hat kürzlich den Auftrag zum Bau einer neuen Gigafactory für Wasserstoff-Elektrolyseure erhalten. Gemeinsam mit Air Liquid soll im Jahr soll 2027 der kommerzielle Betrieb starten und 10.000 Tonnen Wasserstoff produziert werden. Bis 2030 sollen die Siemens-Gasturbinen zu 100 Prozent mit Wasserstoff laufen. Das mit 120 Milliarden Euro ohnehin schon dicke Auftragsbuch wächst und wächst. Die Aktie pendelt dennoch seit Wochen seitwärts.

Bremsklotz des Aktienkurses ist das Zahlenwerk. Im Rahmen der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal erklärte der Konzern, dass im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 ein Verlust von bis zu zwei Milliarden Euro erwartet wird. Dabei belastet vor allem Siemens Gamesa. Mit der Komplettübernahme der Windkrafttochter hat das Siemens Energy-Management seit 2022 vollständigen Zugriff auf das Unternehmen und die Möglichkeit Restrukturierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Das Ziel ist nun eine rasche Rückkehr in die schwarzen Zahlen. In diesem Zusammenhang sollen unter anderem die 4.X und 5.X-Turbinen mittelfristig wieder angeboten werden können. Diese Onshore-Anlagen waren mitverantwortlich für zuletzt hohe Wartungs- und Garantieleistungen.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich und verweist unter anderem auf den hohen Auftragsbestand. In der Kursrally im ersten Halbjahr 2024 steckt jedoch bereits eine gewisse Turnaround-Fantasie. Dies spiegelt sich im KGV von aktuell rund 40 (Quelle: Refinitiv) wider. Schwache Zahlen oder eine Korrektur des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Siemens Energy unter Druck setzen.

Chart: Siemens Energy

Widerstandsmarken: 27,90/35,95 EUR

Unterstützungsmarken: 17,40/19,85/22,50 EUR

Die Aktie von Siemens Energy bildet seit Oktober 2023 einen Aufwärtstrend. Dabei kletterte die Aktie im Juli zeitweise auf EUR 27,90. Seither hat der Schwung nachgelassen und die Aktie drehte in eine Seitwärtsentwicklung zwischen EUR 22,50 und EUR 27,90. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren liegen aktuell im neutralen Bereich. Ein Ausbruch aus dieser Range deutet sich derzeit noch nicht an. Für solche Trends könnten Inline-Optionsscheine interessant sein.

Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.05.2023 – 11.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens Energy in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2024 (Börsenstart) – 11.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 80 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am 18.09.2025 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Inline Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Seitwärtsentwicklung der Aktie zu partizipieren. Für Anleger, die beispielsweise nur beschränktes Aufwärtspotenzial sehen und nicht erwarten, dass die 29 Euromarke (rote Linie) in den nächsten Wochen berührt oder überschritten wird, könnte möglicherweise ein Inliner mit einer unteren Barriere bei 16 beziehungsweise 17 Euro und einer oberen Barriere bei 29 Euro interessant sein. Für tendenziell optimistische Anleger könnten die Inline-Optionsscheine mit höheren unteren Barrieren interessant sein. Im Gegenzug liegen die oberen Barrieren jeweils über der 30 Euromarke und damit ebenfalls über den Barrieren der beiden erstgenannten Scheinen.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Siemens Energy Aktienanleihe Protect HV4Y00 * 100,00%** 18.09.2025 Barriere: 80%***; Zinssatz: 13,55% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 23.09.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 10.20 Uhr;

Inline Optionsscheine auf Inline-Optionsscheine für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in EUR obere K.o.-Barriere in EUR Letzter Bewertungstag Siemens Energy HD5TXL 6,13* 16,00 29,00 13.11.2024 Siemens Energy HD6N46 4,81 * 17,00 29,00 18.12.2024 Siemens Energy HD6N4S 4,89 * 20,00 31,00 18.12.2024 Siemens Energy HD6N4Y 5,34 21,00 33,00 18.12.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 10:20 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Siemens Energy finden Sie unterwww.onemarkets.deoder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.