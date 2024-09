Trading-Chance Vonovia: Long-Gewinn kassieren und Position drehen

Werbung

Als wir am 24. Juni an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Vonovia-Aktie vorstellten, war diese gerade dabei, einen Boden über einer entscheidenden Kreuzunterstützung zu bilden. Dieser hielt, die Aktie begann einen immensen Aufwärtsimpuls. Aber jetzt ist sie heiß gelaufen, das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist bereits überboten und den Bullen gehen die Argumente aus. Zeit, den Long-Gewinn einzustreichen und die Position zu drehen.

Als klar wurde, dass die Inflation zu einem kritischen Thema wird und die Preise zusammen mit den Leitzinsen steigen würden, begann für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia ein immenser Abstieg, der sie von um die 50 Euro Anfang 202 auf im Tief 15,27 Euro im Frühjahr 2023 führte. Doch jetzt ist in etwa die Hälfte dieser Baisse aufgeholt, wodurch die Aktie derzeit im Zwölf-Monats-Performance-Vergleich des DAX Platz 6 einnimmt. Doch so langsam wird die Luft dünn. Nicht nur, was das Chartbild betrifft, auch die Analysten trauen der Aktie mehrheitlich nicht mehr zu.

Bewertung derzeit ungewöhnlich hoch

Das durchschnittliche Kursziel für die Vonovia-Aktie liegt derzeit um 31,90 Euro, da ist der Kurs bereits klar darüber hinaus gelaufen. Dabei fällt auf, dass die Spanne der Kursziele sehr weit auseinander geht, von 20 Euro mit der Einstufung „Verkaufen“ bis 41,90 Euro und dem Rating „Kaufen“. Dabei stammen alle Einschätzungen aus den vergangenen Monaten, berücksichtigen also durchaus die aktuelleren Zahlen. Wie kommt das?

Derzeit erholt sich die Aktie, weil zwar die Finanzierungskosten aufgrund der hohen Leitzinsen empfindlich gestiegen sind, die Preise für Neubauten und Sanierungen aber wenigstens nicht mehr nennenswert steigen bzw. teilweise sogar nachgeben, weil die Baubranche unter einem markanten Auftragsmangel leidet. Das gereicht Vonovia zum Vorteil ... und Druck auf Auslastung und Mietpreise bzw. Mietausfälle sind bis dato kein allzu großes Thema.

Diejenigen Experten, die Vonovias Kursziel klar über dem aktuellen Kurs sehen, unterstellen, dass diese günstige Konstellation noch günstiger wird, die Gegenseite indes rechnet damit, dass sich die Lage eher eintrüben wird. Wer Recht bekommt, ist offen, ebenso die Frage, wie lange sich die Verbesserung der Lage hinziehen könnte, denn käme sie nicht zügig, wäre Vonovia mit einer Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis um 18 derzeit für eine Immobilienaktie eher zu teuer bewertet.

RSI-Indikator indiziert: Es wird eng für die Bullen

Solange der Trend dynamisch aufwärts weist, stören sich viele Marktteilnehmer eher wenig an einer untypisch teuren Bewertung. Aber nach dieser immensen Rallye, die unserem Long-Trade vom 24.6. einen Gewinn von überaus stattlichen 110 Prozent (Stand 11.9., 13 Uhr) eingebracht hat, ist die Aktie, die Ende August sogar den keilförmigen Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen hat, markttechnisch auffällig heiß gelaufen:

Sie sehen, dass der RSI-Indikator jetzt zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit deutlich in die überkaufte Zone gelaufen ist. Dadurch steigt die Chance auf eine auf der Short-Seite nutzbare Abwärts-Korrektur deutlich. Deutlich genug, um jetzt den Schwenk vorzunehmen, wobei, wer Ende Juni den Long-Trade umgesetzt hatte, in der komfortablen Lage wäre, die neue Position alleine mit dem Gewinn des Long-Trades finanzieren zu können.

Short mit Puffer für ein letztes „Overshooting“

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 43,992 Euro derzeit einen Hebel von 3,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 36,80 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 7,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Vonovia-Aktie lautet PG6588.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 34,42 Euro, 37,98 Euro, 45,53 Euro

Unterstützungen: 30,21 Euro, 29,09 Euro, 28,20 Euro, 27,63 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Vonovia

Basiswert Vonovia WKN PG6588 ISIN DE000PG65880 Basispreis 43,992 Euro K.O.-Schwelle 43,992 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 7,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

