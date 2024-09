Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der deutsche Aktienmarkt zugelegt. Dank des starken Rückenwindes der New Yorker Börse stieg der Leitindex Dax am Donnerstag um 1,23 Prozent auf 18.555 Punkte und erholte sich damit von seinen jüngsten Verlusten.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es um 1,39 Prozent auf 25.455 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,36 Prozent.

In New York konnte der US-Leitindex Dow Jones Industrial einen frühen Rutsch an die 40.000-Punkte-Marke noch ausbügeln, während sich die Tech-Werte an der Börse Nasdaq deutlich erholten. In der Summe sind die Vorgaben aus den USA damit positiv, denn zum europäischen Handelsschluss hatten die US-Indizes am Mittwoch noch im Minus gestanden.

Infineon-Aktie verzeichnet soliden Anstieg

Am Donnerstagmorgen führte die Infineon-Aktie den Deutschen Leitindex an, mit einem soliden Zuwachs von fast drei Prozent. Dahinter folgten die Wertpapiere von Siemens Energy und der Commerzbank, die ebenfalls um mehr als 2,5 Prozent zulegten. Weniger erfreulich war die Entwicklung bei Beiersdorf, deren Aktien leicht nachgaben.

Im MDax stand es gut die Aktie von Delivery Hero, die einen Anstieg von mehr als 2,5 Prozent verzeichnete. Auch die Papiere von Aixtron und TeamViewer konnte jeweils um mehr als 3,8 und vier Prozent zulegen.

(mit Material von dpa-AFX)