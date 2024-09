Der Dax hat am Freitag zum dritten Mal in Folge den Handelstag mit Gewinnen beendet. Zum Schluss des Xetra-Handels stand ein Gewinn von einem Prozent auf 18.699 Punkte und damit ein Wochenplus von gut zwei Prozent.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es um 1,3 Prozent auf 25.551 Zähler nach oben. Rezessionssorgen zu Beginn des Monats konnten die Anleger längst abschütteln. Vor allem die Technologiewerte legten seit Mitte der Woche kräftig zu. Nach der erwarteten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag richten sich die Blicke nun auf die US-Notenbank Fed.

"Nächste Woche wird die Fed der EZB mit einer Leitzinssenkung um wohl ebenfalls einen Viertelprozentpunkt folgen", schrieb Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Zuletzt wurden sogar wieder Spekulationen auf einen großen Zinsschritt angeheizt. So sieht das frühere Fed-Mitglied William Dudley durchaus Spielraum für eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte.

An den günstigen mittelfristigen Aussichten ändere die Größe des ersten Zinsschritts aber nichts, kommentierte Stephen Auth, leitender Investmentstratege beim US-Vermögensverwalter Federated Hermes. In jedem Fall stünden die Zeichen auf weiter sinkende Zinsen.

Zalando an der Dax-Spitze mit zweistelligem Plus

An der Dax-Spitze standen zum Wochenausklang die Aktien des Modeversands Zalando, die knapp zweistellig hinzugewannen. Allerdings hatten die Anteilsscheine in einer Schwächephase im August auch 16 Prozent verloren.

Auf Jahressicht steht deswegen trotz der imposanten Rally am Freitag nur ein Plus von rund zehn Prozent. Die Aktie ist damit in etwa gleichauf mit dem Dax. Kurz vor dem zehnten Börsengeburtstag des Konzerns in diesem Monat liegt der Kurs mit gut 23,50 Euro zudem nur geringfügig über dem damaligen IPO-Preis von 21,50 Euro.

Siemens Energy nach GS-Empfehlung auf Hoch seit 2021

Zweiter großer Gewinner im Dax war die Aktie von Siemens Energy. Die US-Investmentbank Goldman Sachs (GS) hat die Einstufung für die Aktie mit einem Kursziel von 35,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Update von GE Vernova lasse positive Rückschlüsse für den Bereich Gas & Power der Deutschen zu, schrieb Analyst Ajay Patel in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Die Aktie war zum Wochenschluss mit einem Plus von 9,4 Prozent die Nummer zwei im deutschen Leitindex. Sie stieg um rund 2,50 Euro in die Nähe der 30-Euro-Marke. Höher notierte der Anteilsschein zuletzt im Frühjahr 2021. Seit Jahresbeginn bringt es die ehemalige Siemens-Tochter damit an der Börse auf ein Plus von 125 Prozent - Bestwert im Dax.

(mit Material von dpa-AFX)