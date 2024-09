Die meistgehandelten Produkte: Alphabet als Römisches Reich?

Die Euphorie am deutschen Aktienmarkt hält nach der Zinssenkung der EZB an, und der Dax® durchbricht wichtige technische Marken, was die positive Stimmung unter den Anlegern weiter verstärkt.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf Alphabet hoch im Kurs. Die Aktien des Suchmaschinen-Giganten öffneten heute am Deutschen Markt mit einem Gap nach oben und zogen so einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Die positive Anlegerstimmung trifft auf die aktuell schwierige Lage des Unternehmens. Die Schlinge um den Konzern aus Mountain View scheint sich immer enger zuzuziehen.

Experten beschreiben die Lage des Unternehmens aktuell treffend als weströmisches Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht, das nun von allen Seiten von barbarischen Horden belagert wird, die es auf seine Schätze abgesehen haben. Das US-Justizministerium, das bereits einen ersten Sieg in einem vierjährigen Verfahren errungen hat, indem es Alphabet als „Monopolisten“ auf dem Suchmaschinenmarkt brandmarkte, nimmt nun die Vorherrschaft des Konzerns im Online-Werbemarkt ins Visier. Die Verteidiger des Konzerns stehen vor einer harten Aufgabe, diese Vorwürfe zu entkräften. Google beherrscht 90% des Online-Werbemarktes, insbesondere über seine Plattform AdX. Die Aktien des deutschen Siliziumwafer Herrstellers Siltronic AG öffneten heute tiefer, nachdem der Wert die gestrigen Kursgewinne zum, Handelsende wieder vollständig abgab. Die Anleger scheinen an eine Fortsetzung des Trends zu glauben und nahmen vermehrt Short Positionen ein. Die Aktien von Fresenius lassen auch zum Wochenschluss nicht locker und steigen auf ein 2-Jahreshoch. Das Papier profitiert dabei von zwei positiven Analystenkommentaren und handelt heute fast 4% höher. Auch die Anleger stufen den Wert aktuell positiv ein und kauften sich Long-Faktor-Optionsscheine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD7TQR 0,88 18552,00 Punkte 17702,22 Punkte 20,74 Open End DAX® Put HD812W 1,10 18567,50 Punkte 18652,11 Punkte 180,31 Open End DAX® Call HD0U3V 18,12 18552,00 Punkte 16745,83 Punkte 10,13 Open End DAX® Call HD7TZT 9,79 18552,00 Punkte 17581,52 Punkte 18,76 Open End DAX® Call HD7ZZM 7,27 18552,00 Punkte 17835,14 Punkte 25,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.09.2024; 9:13 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD3WXD 8,13 18578,00 Punkte 19400,00 Punkte 22,85 17.06.2025 DAX® Call HD3WXT 2,84 18578,00 Punkte 20800,00 Punkte 65,87 17.06.2025 DAX® Call HC9BS0 1,52 18578,00 Punkte 18500,00 Punkte 218,67 17.09.2024 DAX® Put HD6KV7 8,67 18591,00 Punkte 18500,00 Punkte 21,46 16.09.2025 Alphabet Inc. (Class C) Call HD5AJ0 3,09 155,59 USD 140,00 USD 5,08 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.09.2024; 9:24 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Siltronic AG Short HC33E7 1,79 69,00 EUR 86,00 EUR -4 Open End DAX® Long HC01NB 0,66 18629,50 Punkte 17595,72 Punkte 20 Open End DAX® Long HD1GPF 0,76 18629,50 Punkte 17780,92 Punkte 25 Open End Fresenius SE & Co. KGaA Long HC33BW 11,30 34,92 EUR 22,47 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 14,77 518,40 EUR 391,45 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.09.2024; 9:31 Uhr;

