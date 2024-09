EQS-News: Mynaric treibt die Produktion von CONDOR Mk3 voran

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Lieferungen unterstützen das Tranche-1-Programm der Space Development Agency



MÜNCHEN, 16. September 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Serienproduktion des CONDOR Mk3 erfolgreich voranreibt. Mynaric arbeitet weiter an der Überwindung der angekündigten Produktionsverzögerungen und hat eine kurzfristige Verbesserung der Produktion und Reduktion der Engpässe in der Lieferkette erreicht. Die Verzögerungen bei der Produktion des CONDOR Mk3 wurden durch geringer als erwartete Produktionserträge und größer als erwartete Lieferengpässe bei den Schlüsselkomponenten verursacht.

„Wir bleiben unserer Mission treu, Laserkommunikationsprodukte in großem Maßstab auf den Markt zu bringen und die Anforderungen unserer Kunden kurzfristig zu erfüllen“, sagte Joachim Horwath, Chief Technology Officer und Gründer von Mynaric. „Trotz der Rückschläge, die wir in den letzten Monaten hinnehmen mussten, hat unser Team unermüdlich daran gearbeitet, diese Herausforderungen zu meistern. Wir haben Lösungen implementiert, um die reibungslose Fortsetzung unseres Produktionsprozesses zu gewährleisten.“

„Wir freuen uns, berichten zu können, dass die technischen Herausforderungen in der Produktion angegangen werden, und ich arbeite mit Joachim zusammen, um sicherzustellen, dass Mynaric für den zukünftigen Erfolg gut aufgestellt ist“, sagte Andreas Reif, Chief Restructuring Officer von Mynaric. „Auch in Zukunft wird Mynaric die aktuellen Anforderungen seiner Kunden erfüllen.“

Die aktuellen Lieferungen des Laserkommunikationssystems CONDOR Mk3 sind Teil des Tranche-1-Programms der United States Space Development Agency (SDA). Mynaric wurde von Northrop Grumman als alleiniger Lieferant von optischen Kommunikationsterminals für die Tranche-1-Transport- und Tracking-Layer-Programme der SDA und von York Space Systems für das Tranche-1-Transport-Layer-Programm der SDA ausgewählt. Mynaric wurde auch von Loft Federal ausgewählt, um die CONDOR Mk3 Terminals für NExT - das Experimental Testbed der SDA - zu liefern.

Mynaric untersucht weiterhin Möglichkeiten, die Laserkommunikation in weitere Raumfahrtprogramme einzubringen. Mynaric wurde als wichtiger Entwicklungspartner in Phase 2 des Space-BACN-Programms der DARPA sowie, von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt, um optische Technologien für optische Inter-Satellitenverbindungen der nächsten Generation mit hohem Datendurchsatz zu untersuchen. Zudem wurde Mynaric von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten ausgewählt.

Darüber hinaus bemüht sich Mynaric weiterhin um zusätzliche Kapitalquellen, um den laufenden Betrieb und die Produktionssteigerung sicherzustellen. Wir prüfen weiterhin eine Reihe verschiedener strategischer Optionen, um unseren kurzfristigen Kapitalbedarf zu decken.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

