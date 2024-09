Facebook-Konzern Meta sperrt russische Staatssender

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Der Socialmedia-Konzern Meta verbannt mehrere russische Staatssender weltweit von seinen Online-Netzwerken Facebook, WhatsApp, Instagram und Threads.

Das US-Unternehmen begründete die Sperre mit "ausländischen Einmischungsaktivitäten". Betroffen sind der TV-Sender RT sowie mehrere angeschlossene Organisationen. Diese hätten irreführende Taktiken angewandt, um verdeckte Online-Einflussnahme zu betreiben. Das Vorgehen erfolgt, nachdem in den USA kürzlich Klage gegen zwei RT-Mitarbeiter eingereicht wurde wegen Geldwäsche-Vorwürfen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Versuchen zur Beeinflussung der amerikanischen Präsidentschafts- und Kongresswahlen in sieben Wochen. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Freitag dazu aufgerufen, Aktivitäten von RT genauso zu behandeln wie verdeckte Geheimdienstoperationen.

Die russische Botschaft reagierte zunächst nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme. Die US-Regierung wollte sich nicht dazu äußern. RT hat den USA in der Vergangenheit vorgeworfen, sie versuchten, den Sender an seiner journalistischen Arbeit zu behindern.

Der weltgrößte Socialmedia-Konzern Meta hat bereits zuvor in begrenztem Umfang Maßnahmen ergriffen, um die Reichweite russischer Staatsmedien einzuschränken. Die jetzt beschlossene Sperre geht darüber deutlich hinaus. "Nach reiflicher Überlegung haben wir unsere laufenden Maßnahmen gegen russische Staatsmedien ausgeweitet. Rossija Sewodnja, RT und andere angeschlossene Organisationen sind nun wegen ausländischer Einmischungsaktivitäten weltweit von unseren Apps ausgeschlossen", hieß es in einer schriftlichen Erklärung, die Meta am Montagabend (US-Zeit) herausgab. Das Verbot werde im Laufe der kommenden Tagen nach und nach durchgesetzt.

