Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Personalie

Meyer Burger gibt erste Massnahmen der strategischen Neuausrichtung und Veränderungen in der Geschäftsleitung bekannt



18.09.2024 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, 18. September 2024



Meyer Burger gibt erste Massnahmen der strategischen Neuausrichtung und Veränderungen in der Geschäftsleitung bekannt

Fokussierung auf Produktion und Technologie soll Rückkehr zur Profitabilität sichern

Verschlankung der Konzernstruktur und Reduktion der Mitarbeiterzahl geplant

CEO Gunter Erfurt verlässt das Unternehmen und übergibt Aufgaben an Franz Richter

Austritt von CFO Markus Nikles und Verkleinerung der Geschäftsleitung

Die Meyer Burger Technology AG gibt die sofortige Einleitung eines Restrukturierungsprogramms bekannt, das die Rückkehr zur Profitabilität ermöglichen soll. Der dabei vorgesehene Umsatz von rund CHF 350 bis CHF 400 Millionen und ein EBITDA im mittleren zweistelligen Millionenbereich ab dem Jahr 2026 basiert im Wesentlichen auf der bereits überwiegend vorhandenen Produktionskapazität und bestehenden langfristigen Abnahmeverträgen mit Grosskunden.

Neben der Fokussierung auf die Produktionsbereiche in Thalheim (Deutschland, Zelle) und Goodyear (USA, Modul) soll die Technologiefähigkeit in Hohenstein-Ernstthal (Deutschland) erhalten bleiben, um auch zukünftig die Technologie weiterentwickeln zu können. Die erhebliche Verschlankung insbesondere in der gesamten Konzernstruktur wird zu einem Abbau der globalen Mitarbeiterzahl von aktuell etwa 1.050 auf voraussichtlich 850 zum Ende des Jahres 2025 führen, wobei dem überproportionalen Abbau in Europa ein Aufbau in den USA zur Erreichung der vollen Produktionskapazität in Goodyear gegenübersteht.

Im Weiteren prüft Meyer Burger die Möglichkeit der Generierung von zusätzlichen Umsätzen und Deckungsbeiträgen durch den Verkauf von Technologie und Equipment an strategische Kunden in den Bereichen Solarzellenherstellung und Modultechnologie. Zudem soll die Liquidität im operativen Betrieb weiterhin über Solarmodulverkäufe aus aktuellen Beständen sowie zusätzlich durch die Veräusserung von weiteren Vermögensgegenständen gestützt werden. Zur Schliessung der verbleibenden Finanzierungslücke werden aktuell verschiedene Möglichkeiten analysiert.

Gunter Erfurt übergibt an Franz Richter

Gunter Erfurt legt sein Amt als CEO nieder und wird das Unternehmen verlassen. Er wird dem Verwaltungsrat während einer Übergangszeit mit seinem umfassenden Industrienetzwerk und Kenntnissen in der internationalen Solarindustrie weiterhin beratend zur Verfügung stehen. „Gunter Erfurt hat in den vergangenen Jahren Meyer Burger als CEO und CTO entscheidend geprägt und den Wandel vom Anlagenlieferanten zum Hersteller von Solarzellen und Modulen in einem herausfordernden Umfeld vollzogen. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für Meyer Burger und die europäische und amerikanische Solarindustrie ist er zu einem renommierten Fürsprecher für die Branche weltweit geworden“, sagt Franz Richter, Verwaltungsratspräsident von Meyer Burger.

Franz Richter übernimmt ab sofort als Executive Chairman die Rolle des CEO von Meyer Burger und bringt seine langjährige Erfahrung im Bereich der Restrukturierung von Industrieunternehmen ein. Zuletzt hatte er operative Mandate bei der Süss MicroTec AG und der Dr. Hönle AG, wo er auch gegenwärtig den Vorsitz des Aufsichtsrats innehat.

Auch CFO Markus Nikles wird das Unternehmen verlassen, und zwar per Ende September 2024. „Markus Nikles hat während seiner Zeit Meyer Burger immer mit hohem Engagement und Loyalität vertreten – wir sind ihm dafür sehr dankbar“, sagt Andreas Herzog, Verwaltungsrat von Meyer Burger. Die Verantwortung für den Bereich Finanzen und Controlling übernehmen Ralf Hermkens (USA) und Frank Zimmermann (Europa) und berichten bis auf Weiteres direkt an den Executive Chairman. Beide sind bereits als Executive Vice Presidents im Unternehmen tätig.

Die auf drei Mitglieder reduzierte Geschäftsleitung wird sich zunächst auf die möglichst schnelle Wiedererreichung der Profitabilität konzentrieren. Neben seinen bisherigen Aufgaben wird Chief Operating Officer (COO) Daniel Menzel die Verantwortung für den Verkauf mitübernehmen. Chief Sustainability Officer (CSO) Katja Tavernaro wird sich wesentlich um die juristischen und personalbezogenen Aspekte der Restrukturierung kümmern.

Medienkontakte:

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller

Investor Relations

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com ISIN: CH0108503795 Valorennummer: A0YJZX Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1990083

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1990083 18.09.2024 CET/CEST