Bei dieser Aktie gibt es seit 10 Jahren stetig mehr Dividende – und keiner redet darüber!

Du suchst nach einer Aktie, die nicht nur Potenzial für Kursgewinne bietet, sondern auch langfristig stabile Dividenden ausschüttet? Dann könnte diese unterschätzte Perle genau das Richtige für dich sein. Während bekannte Namen wie Microsoft und Amazon oft im Rampenlicht stehen, fliegt diese Aktie noch weitgehend unter dem Radar – obwohl sie seit 25 Jahren kontinuierlich Dividenden zahlt und ein beeindruckendes Wachstum aufweist. Aber warum? Und wo genau liegt jetzt deine Investmentchance? Die Antwort liegt in der Kombination aus solider Dividendenhistorie, langfristigem Wachstum und einer Unterbewertung, die vielen Anlegern entgangen ist. Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um frühzeitig einzusteigen.

Der Immobilienmarkt: Herausforderungen und Chancen

Momentan kämpfen die USA mit den Nachwirkungen der Pandemie, die den Immobilienmarkt stark belastet haben. Hohe Hypothekenzinsen, die derzeit bei rund 7 % liegen, und ein begrenztes Angebot machen den Traum vom Eigenheim für viele unerschwinglich. Ein durchschnittliches Haus kostet heute rund 427.000 US-Dollar, was bei den aktuellen Zinssätzen eine monatliche Belastung von etwa 2.200 US-Dollar bedeutet. Doch die Situation könnte sich bald ändern.

Die Federal Reserve hat bereits angekündigt, die Zinssätze in den nächsten Jahren um etwa zwei Prozentpunkte zu senken. Sollte dies eintreten, könnten die Hypothekenzinsen auf etwa 5 % fallen, wodurch die monatlichen Raten um rund 400 US-Dollar sinken würden. In diesem Szenario könnte der Immobilienexperte D.R. Horton (WKN: 884312), der auf den Bau von Einsteigerhäusern spezialisiert ist, massiv profitieren. Niedrigere Zinsen würden die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum ankurbeln, was das Unternehmen in eine besonders starke Position bringt.

D.R. Horton ist stärker als die Konkurrenz

Warum D.R. Horton und nicht ein anderes Bauunternehmen? D.R. Horton hat sich in den vergangenen Jahren durch solide Ergebnisse von der Konkurrenz abgehoben. In den vergangenen zehn Jahren hat die Aktie durchschnittlich um mehr als 24 % pro Jahr zugelegt – deutlich mehr als der S&P 500. Mit einem Marktwert von über 57 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 ist die Aktie immer noch attraktiv bewertet, besonders angesichts der Wachstumschancen.

Ein bedeutender Wachstumstreiber ist die demografische Entwicklung. Die Millennials – die größte Generation – sind jetzt bereit, ihre ersten Eigenheime zu kaufen. Branchenexperten schätzen, dass rund 5 Mio. Millennials in den nächsten Jahren auf den US-Markt drängen werden. D.R. Horton ist dabei bestens positioniert: Rund 40 % der von Horton gebauten Häuser werden von Erstkäufern erworben. Mit 43.000 Häusern in der Pipeline, von denen viele bereits verkauft, aber noch nicht übergeben sind, hat das Unternehmen aus meiner Sicht einen klaren Vorteil.

Zukunftspotenzial in einem schwierigen Markt

Die Perspektiven von D.R. Horton sind trotz der Herausforderungen im Immobilienmarkt positiv. Die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum bleibt stark, insbesondere in den Sunbelt-Staaten der USA, in denen D.R. Horton besonders aktiv ist. In den vergangenen Jahren kamen rund 65 % der Verkäufe des Unternehmens aus diesen wachsenden Regionen. Die Bevölkerungszunahme und die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sorgen dafür, dass das Unternehmen auch in Zukunft von diesen Märkten profitieren wird.

Starke Fundamentaldaten

Lass uns einen Blick auf die Zahlen werfen. Im letzten Quartal hat D.R. Horton 24.000 Häuser abgeschlossen und einen Umsatz von 9,2 Mrd. US-Dollar erzielt. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Haus lag bei etwa 380.000 US-Dollar – eine Preisklasse, die besonders für junge Familien attraktiv ist, vor allem wenn die Zinsen fallen. Beeindruckend ist auch die Bruttogewinnmarge des Unternehmens, die bei 24 % liegt. Zum Vergleich: 2019 betrug diese noch 20 %.

Bei Horton gibt es natürlich auch Risiken

Speziell der Fokus auf kleinere Häuser – der Kernmarkt von D.R. Horton – könnte zu Margendruck führen. Im letzten Quartal sind die durchschnittlichen Hausgrößen um 2 % geschrumpft, was sich negativ auf die Gewinnspannen auswirken könnte. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Anreize wie Hypotheken-Rabatte, um Käufer anzuziehen, was ebenfalls auf die Margen drückt.

Trotz der Herausforderungen hat D.R. Horton in den vergangenen Jahren seine Profitabilität kontinuierlich gesteigert. Ein Blick auf die Kapitalrendite (Return on Capital) zeigt, dass diese von 13,7 % im Jahr 2016 auf beeindruckende 29,4 % im Jahr 2022 gestiegen ist. Auch wenn die Kapitalrendite zuletzt leicht auf 20,8 % gesunken ist, bleibt sie dennoch auf einem hohen Niveau. Dies zeigt, dass D.R. Horton weiterhin in der Lage ist, hohe Erträge auf das eingesetzte Kapital zu erzielen.

Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei starken 24,9 % und zeigt damit eine deutliche Verbesserung gegenüber den 20,5 % aus dem Jahr 2016. Besonders bemerkenswert ist, dass die Bruttomarge im Boomjahr 2021 sogar auf 30,1 % kletterte. Dies zeigt, dass D.R. Horton nicht nur in der Lage ist, seine Kosten im Griff zu behalten, sondern auch, dass es weiterhin hohe Gewinnspannen erzielt – ein klares Zeichen für ein solides Geschäftsmodell.

Ein weiteres Zeichen für die finanzielle Stärke des Unternehmens ist die hohe Liquidität. Mit einer aktuellen Liquiditätsquote von 6,49 ist D.R. Horton gut aufgestellt, um alle kurzfristigen Verbindlichkeiten problemlos abzudecken. Im Vergleich: 2016 lag die Liquiditätsquote noch bei 5,94. Dies zeigt, dass das Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut abgesichert ist.

Effiziente Nutzung von Eigenkapital und Cashflow

D.R. Horton hat es auch geschafft, seine Schulden in den vergangenen Jahren signifikant zu reduzieren. Während das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 2016 noch bei 48,2 % lag, beträgt es heute nur noch 22,9 %. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht nur seine Profitabilität gesteigert hat, sondern auch seine Abhängigkeit von Fremdkapital erheblich verringern konnte.

Ein wichtiger Aspekt, den du bei der Bewertung von D.R. Horton nicht außer Acht lassen solltest, ist das solide Cashflow-Management des Unternehmens. Im dritten Quartal 2024 generierte D.R. Horton beeindruckende 972 Mio. US-Dollar an Cashflow aus seinem Hausbaugeschäft. Dieser Cashflow gibt dem Unternehmen die nötige Flexibilität, um sowohl Dividenden auszuschütten als auch Aktien zurückzukaufen. Dies sind natürlich gute Nachrichten für dich als Aktionär, da du so von beiden Maßnahmen profitieren kannst.

So steht es um die Dividende bei Horton

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,64 %. Das klingt auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend, aber es lohnt sich, genauer hinzusehen. D.R. Horton zahlt seit 25 Jahren zuverlässig Dividenden und hat die Dividende in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich erhöht – insgesamt zehnmal. Allein im vergangenen Jahr stieg die Dividende um beeindruckende 20 %, während das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten fünf Jahre bei knapp 15 % liegt. Rückblickend auf die letzten zehn Jahre zeigt sich sogar ein durchschnittliches Wachstum von 24 % pro Jahr.

Auch die Ausschüttungsquote ist bemerkenswert konservativ. Mit nur 7,24 % des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird, hat das Unternehmen noch genügend Spielraum für zukünftige Erhöhungen. Dies zeigt, dass D.R. Horton eine solide Dividendenpolitik verfolgt, die sowohl für Sicherheit als auch für Wachstum steht.

Mein Fazit

Die Suche nach einer Aktie, die sowohl solides Dividendenwachstum als auch Kurssteigerungspotenzial bietet, führt dich direkt zu D.R. Horton. Obwohl viele Investoren auf bekanntere Namen setzen, fliegt D.R. Horton, die seit 25 Jahren Dividende zahlt, noch immer unter dem Radar. Doch genau darin liegt die Chance: Eine Aktie mit stabiler Dividendenkontinuität, starkem Wachstum und einer aktuellen Unterbewertung von deutlich mehr als 10 %, nach meiner Rechnung. Wenn du jetzt einsteigst, könntest du nicht nur von langfristigen Kursgewinnen, sondern auch von stetig wachsenden Dividenden profitieren. Die perfekte Gelegenheit, um sich einen Vorteil zu sichern, bevor der breite Markt aufwacht.

Der Artikel Bei dieser Aktie gibt es seit 10 Jahren stetig mehr Dividende – und keiner redet darüber! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

