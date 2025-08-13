Ziegelkonzern Wienerberger sieht Markterholung in Westeuropa

München (Reuters) - Der Ziegelhersteller Wienerberger erwartet trotz Hoffnungsschimmern in Westeuropa und Skandinavien im laufenden Jahr keine Trendwende der Baukonjunktur.

"Angesichts dessen wird die Gruppe weiterhin entschlossene Effizienz- und Optimierungsmaßnahmen umsetzen", kündigte der österreichische Konzern am Mittwoch an. "Ermutigende Anzeichen einer gewissen Markterholung in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und in den nordischen Ländern sind zu beobachten." Demgegenüber belasteten die hohen Zinsen weiterhin die Neubaumärkte in Deutschland, Österreich und Nordamerika.

In der ersten Jahreshälfte verbuchte Wienerberger trotz eines Umsatzanstiegs um sechs Prozent auf 2,3 Milliarden Euro einen Rückgang des Betriebsgewinns (operatives Ebitda) um vier Prozent auf 383 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn ging damit nicht ganz so stark zurück, wie der Konzern im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Unter anderem dank positiver Zins- und Steuereffekte vervielfachte sich der Überschuss auf 108 Millionen Euro von 550.000 Euro vor Jahresfrist. Wienerberger bekräftigte die Erwartung, mithilfe von Kostensenkungen und Kapazitätsanpassungen im Gesamtjahr das operative Ebitda auf 800 Millionen Euro von 760 Millionen Euro im Vorjahr zu steigern.

