VW Vz. - Der ultimative Rückzugsbereich

Die VW-Aktie befindet sich unverändert in einem intakten Abwärtstrend. Die Folge fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte sowie das jüngste Mehrjahrestief bei 87,72 EUR sind stille Zeugen dieser Entwicklung. Darüber hinaus neigt der Autotitel dazu, Flaggenmuster auszuprägen, denen dann der nächste Kursabschwung folgt. Dieses Verhaltensmuster war vor dem jüngsten Baisseimpuls erneut festzustellen. Deswegen sollte der erste Blick von Anlegerinnen und Anlegern derzeit zunächst gen Süden gehen. Eine markante Unterstützungszone bilden dabei die Tiefpunkte von 2011, nach dem Dieselskandal im Herbst 2015 und zur Hochphase der Corona-Krise im März 2020. Diese neuralgischen Lows lagen allesamt zwischen 86,40 EUR und 79,38 EUR. Bei Engagements in Anlagezertifikaten gilt es, genau solche Kernunterstützungen zu berücksichtigen. Auf der Indikatorenseite sticht noch ein weiterer Aspekt hervor: Der Kursrückgang der letzten Monate sorgt dafür, dass der RSI in überverkauftes Terrain vorgestoßen ist. Historisch ist das ein seltenes Phänomen und zeigt eine weitere Parallele zu den Jahren 2020 und 2015 auf. Um wieder auf die Überholspur zu wechseln, müsste indes zumindest das Tief vom Oktober 2023 bzw. das jüngste Erholungshoch bei 97,83/98,70 EUR zurückerobert werden.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

