3 Erfolgsfaktoren, um den Aktienmarkt langfristig zu meistern und von Dividenden zu profitieren!

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Alex Fischer (Finanzblogger,@DividendenAlarm) über die wichtigsten Aspekte der Anlagestrategie. Vom Umgang mit Fehlern bis hin zu entscheidenden Managemententscheidungen und der Bedeutung von Dividendenstrategien. Sie gehen auch auf die aktuellen Zinssenkungen ein und wie diese neue Investitionsmöglichkeiten schaffen können. Zudem besprechen Richy und Alex, welche Risiken Anleger im Aktienmarkt im Blick behalten sollten und wie Gerüchte Kurse beeinflussen können.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Anlagestrategie

02:45 ► Fehler als Lernchance

06:07 ► Management und Unternehmensführung

09:02 ► Dividendenstrategien und deren Herausforderungen

11:51 ► Gerüchte und strukturelle Risiken

15:14 ► Zinssenkungen und deren Auswirkungen

18:05 ► Abschluss und Ausblick



🕐 Das Video wurde am 20.09.2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.