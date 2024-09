Tagesausblick für 24.09.: Goldrally geht weiter. ifo und US-Verbrauchervertrauen im Blickpunkt

Nach einem schwachen Handelsauftakt übernahmen die Bullen das Zepter und schoben den DAX® zeitweise auf 18.850 Punkte. Im weiteren Verlauf bröckelten die Kurse ein wenig. Signifikante Impulse gab es heute nicht. Morgen kommen neue ifo-Daten. Zudem werden Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Möglicherweise geben sie den Märkten neuen Schwung.

An den Rentenmärkten blieb es heute ruhig. Die Rendite 2- und 10-jähriger Bundesanleihen pendelten jeweils im Bereich von 2,18 Prozent. Der Zinsspread ist somit auf rund 0 zusammengeschrumpft. In den USA zogen die Renditen am langen Ende an, während die kurzfristigen Renditen stabil blieben. Die Goldpreisrally setzte sich derweil fort. Heute stieg der Preis für eine Feinunze auf 2.630 USD. Der Ölpreis bewegte sich am oberen Ende der Tradingrange der zurückliegenden beiden Handelstage. Bei einem Ausbruch über 75,50 USD eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 82 USD.

Unternehmen im Fokus

Aurubis brach nach einem schwachen Ausblick deutlich ein. Heute lud Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Autogipfel. Ob daraus nachhaltige Impulse für die deutsche Autoindustrie entstehen bleibt abzuwarten. Die Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW gaben allerdings kräftig Gas. ProSiebenSat.1 brach Ende vergangener Woche aus dem seit Mitte Juli gebildeten Abwärtstrend aus. Die nächste Widerstandsmarke findet die Aktie bei EUR 6. Siemens hat sich seit Anfang August stark erholt. Allerdings bremst der 2-fache Widerstand bei EUR 170,75 die Aktie derzeit aus. Gelingt der Ausbruch über das Level, eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 180/188,50. TUI schob sich bei EUR 6,60 über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Zalando erreichte bei EUR 27,65 das Aprilhoch.

Morgen wird TUI ein Zahlen-Update geben und die DHL Group stellt ihre Strategie 2030 vor.

Wichtige Termine:

Germany-Ifo Changes

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.800/18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 18.033/18.180/18.259/18.430/18.642 Punkte Der DAX® bügelte heute einen Teil der Verluste von Freitag wieder aus und setzte sich knapp oberhalb von 18.800 Punkten fest. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren liegen im neutralen Bereich. Solange der Index oberhalb von 18.800 Punkten notiert besteht die Chance auf einen erneuten Anlauf auf die 19.000 Punktemarke. Derweil findet der Index zwischen 18.430 und 18.642 Punkten eine breite Unterstützungszone. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 04.06.2024 – 23.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.09.2019 – 23.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 93,03* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 112,64** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 114,13*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,98* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,13 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,98 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,43 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.